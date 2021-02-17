參加網上迎新春燈謎會 贏法國鑄鐵鍋

掃描圖中二維碼參與 2021「第30屆迎新春燈謎會」。

由思念食品及世界日報 活動組聯合主辦的2021「第30屆迎新春燈謎會」已於世界新聞網 活動頻道(event.worldjournal.com)開跑，將會釋出依照難易度分成四種版本的線上問卷，共40道題供讀者猜射，活動時間至3月8日結束。今年為迎新春燈謎會連續30年舉辦，除了形式維持網路猜燈謎，獎品亦更加豐富，參與活動的讀者將有機會獲得號稱廚房夢幻逸品的法國Le Creuset高級鑄鐵鍋組等多項獎品。歡迎全美的僑胞共同參與這項年度網上盛會。

賞花燈、猜燈謎是一項有趣的中國傳統，元宵節亦是新春重要的節慶之一。世界日報活動組及思念食品聯合舉辦網路猜燈謎活動已邁入第30年，往年皆有眾多僑胞參加，反應熱烈，已成為華人 社區慶祝春節活動的高潮。牛年已經來臨，為體現牛轉乾坤的吉祥意象，主辦單位特別精心規畫網路燈謎的40道題，於即日起至3月8日在世界新聞網上線，供僑胞參射作答。

今年的網上燈謎題目將以單字、成語、人物及日常用品為主，並依照難易度分成四種版本，除了可讓年紀尚幼的孩童或正在學習中文的學生參與活動獲取樂趣以外，亦能讓喜好猜燈謎及相關經驗豐富者能夠挑戰難題共襄盛舉。第30屆「迎新春燈謎會」已於世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)上線，讀者可於網上猜射作答。

參與網路問卷並答題正確者皆可參加抽獎，頭獎為思念食品贊助的號稱廚房夢幻逸品之法國Le Creuset高級鑄鐵鍋組乙名(市價$285)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)提供的小熊全自動家用和麵機乙台(市價$150)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名$25 Visa現金禮卡作為幸運獎。得獎名單將在3月9於世界新聞網活動頻道公布。

相關活動詳情請掃描文中二維碼或參閱本報廣告、世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)或致電：718-746-8889分機6309。