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CSI李昌鈺線上鑑識科學營即日起報名

紐約訊
2021 CSI李昌鈺線上鑑識科學課程開放報名，名額有限，報名請速。
2021 CSI李昌鈺線上鑑識科學課程開放報名，名額有限，報名請速。

李昌鈺鑑識科學研究中心、世界日報共同主辦的2021 CSI李昌鈺線上鑑識科學營現已開放報名，課程分為兩周，第一周從7月12日(一)至7月16日(五)；第二周從7月19日(一)至7月23日(五)。課程同時開放給家長及成人報名，與孩子一同體驗鑑識科學的樂趣。

2021年全美仍受到新冠疫情影響，李昌鈺鑑識科學中心及紐黑文大學(University of New Haven)也決定，今年的CSI鑑識科學營隊將繼續以線上課程的模式舉辦。這也是因為李昌鈺博士秉持著學習無界限的態度，希望對鑑識科學有興趣的人，都可以透過視訊教學，學到鑑識科學相關知識，並享受其中的奧秘。

在7月12日至7月23日的兩周課程中，學生將學習基本的鑑識科學入門理論，現場證物採集、指紋鑑定、邏輯思維、犯罪現場重建、鑑識科學新發展、DNA等。李博士也將分享他偵辦過的著名案件。課程中會準備隨堂測驗以及作業，答對的學員可獲得李昌鈺博士胸章、簽名明信片等精美禮品；營隊結束後更頒發李博士親筆簽名結業證書。

2021 CSI鑑識科學營採全英文授課，今年也開放給成人報名，凡是對鑑識科學、偵查、破案感興趣的民眾（年齡13歲以上）均可參加。營隊名額有限，請把握機會參加，額滿將提前截止報名。報名洽詢電話718-746-8889，分機6361；或email至[email protected]。更多往年CSI營隊花絮及課程，可關注臉書粉絲專頁：World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營。

李昌鈺 疫情 臉書

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