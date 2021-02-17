我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

法拉盛Happy Home LLC新春推出音王卡拉OK點歌機及無線藍芽麥克風

紐約訊
惠顧無線藍芽麥克風，隨機附贈高檔麥克風收納盒，一支$49，兩支特價$80。
惠顧無線藍芽麥克風，隨機附贈高檔麥克風收納盒，一支$49，兩支特價$80。

法拉盛Happy Home LLC新春推出音王卡拉OK點歌機（InAndOn)以及無線藍芽麥克風，為僑胞驅散疫情鬱悶陰影，帶來高歌娛樂，抒懷減壓的樂趣。其中高檔全套點歌機組合，春節期間特價$1,495。

特價促銷中的高檔全套點歌機組合，包括V5 Pro 19.5” 4TB 音王功能機、音王無線話筒兩支以及音王音箱帶支架。音王卡拉OK點歌機內存八萬首歌、雲端四十萬首歌，可隨時更新。這臺點歌機的其他特點尚有操作簡易，可微信及U盤點歌，也可同時連結多支手機或多臺平板電腦。目前現貨供應，可另行付費到府安裝。

至於另一項亦頗受關注的無線藍芽麥克風，則是利用無線互聯技術，可雙人對唱，意即一部手機可連接兩個話筒，實現雙人雙麥對唱，情侶K歌，增添更多互動情趣。此外，這種麥克風是話筒音響一體，能錄歌聽歌、智慧降噪、優化人聲、混音調節，隨機並附贈高檔麥克風收納盒，一支$49，兩支特價$80。

Happy Home LLC地址： 135-23 Northern Blvd ( 北方大道，緬街街口), Flushing, NY 11354，電話： 718-888-9944。

音王卡拉OK點歌機高檔全套組合，春節期間特價$1,495。
音王卡拉OK點歌機高檔全套組合，春節期間特價$1,495。

手機 微信 雲端

上一則

1張圖／紐約州新增確診6753例 107人病亡

下一則

紐約客談／葛謨犯錯 州民照挺

延伸閱讀

大數據報告：華社受疫情衝擊 比全市其他社區嚴重

大數據報告：華社受疫情衝擊 比全市其他社區嚴重
快等不下去了！成本增客源失 華社商家苦撐待援

快等不下去了！成本增客源失 華社商家苦撐待援
消費模式改變 老華社尋出路

消費模式改變 老華社尋出路
法拉盛民宅凌晨大火 亞裔父子雙亡

法拉盛民宅凌晨大火 亞裔父子雙亡
紐約客談／疫情下受重創 華社不是無病呻吟

紐約客談／疫情下受重創 華社不是無病呻吟
國會眾議員孟昭文 背書黃敏儀競選法拉盛市議員

國會眾議員孟昭文 背書黃敏儀競選法拉盛市議員

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23
嫌犯跟蹤受害者視頻截圖。（市警總局提供）

布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦

2021-02-10 17:27
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍