法拉盛Happy Home LLC新春推出音王卡拉OK點歌機及無線藍芽麥克風

惠顧無線藍芽麥克風，隨機附贈高檔麥克風收納盒，一支$49，兩支特價$80。

法拉盛Happy Home LLC新春推出音王卡拉OK點歌機（InAndOn)以及無線藍芽麥克風，為僑胞驅散疫情鬱悶陰影，帶來高歌娛樂，抒懷減壓的樂趣。其中高檔全套點歌機組合，春節期間特價$1,495。

特價促銷中的高檔全套點歌機組合，包括V5 Pro 19.5” 4TB 音王功能機、音王無線話筒兩支以及音王音箱帶支架。音王卡拉OK點歌機內存八萬首歌、雲端 四十萬首歌，可隨時更新。這臺點歌機的其他特點尚有操作簡易，可微信 及U盤點歌，也可同時連結多支手機 或多臺平板電腦。目前現貨供應，可另行付費到府安裝。

至於另一項亦頗受關注的無線藍芽麥克風，則是利用無線互聯技術，可雙人對唱，意即一部手機可連接兩個話筒，實現雙人雙麥對唱，情侶K歌，增添更多互動情趣。此外，這種麥克風是話筒音響一體，能錄歌聽歌、智慧降噪、優化人聲、混音調節，隨機並附贈高檔麥克風收納盒，一支$49，兩支特價$80。

Happy Home LLC地址： 135-23 Northern Blvd ( 北方大道，緬街街口), Flushing, NY 11354，電話： 718-888-9944。