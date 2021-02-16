金神大賭場 迎接牛年 年初一舉行盛大戶外慶祝活動

圖為金神管理層向華人同胞拜年。從左至右：集團市場部總監Dave Martinelli 、賭場市場部總監Kim Noto、助理總裁Kevin Lowery、賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton 、亞洲和遠東區副總裁梁世傑、集團營運總監Raymond Pineault 。

為迎接嶄新的牛年，金神大賭場延續多年來的傳統，在年初一舉行了戶外新年慶祝活動，舞獅、放鞭炮、發紅包，恭賀新禧，儀式感十足，共同迎接牛年，祝大家有一個美好的2021。

作為美東最豪華的頂級娛樂中心，金神熱忱歡迎各年齡段的賓客光臨，並把客人的健康和安全放在第一位。自去年6月1日重新營業以來，康州金神大賭場遵照州和聯邦政府的規定建立了一流的安全準則和措施。超大的空間及天頂設計，讓賓客能保證足夠的社交距離 之餘，還能無拘束地自在活動，賭場內禁煙保空氣清新，所有工作人員及賓客都要求佩戴口罩，賭檯更安裝有機玻璃以保持客人間的社交距離，還設有體溫監測機和淨化空氣的紫外線裝置，以及實施了新的COVID-19消毒準則和程式。

2021年金神開春一大驚喜則為全球聞名的明星品牌TAO餐廳的到來，預計三月份會盛大新張。TAO餐廳匯聚高端亞洲特色美食，賓客可以品嚐到來自海陸空的各種美食，例如沙爹智利鱸魚、龍蝦雲吞、北京 烤鴨、孖沙坭埋脆皮鮪魚及備受稱讚的金槍魚刺身。TAO餐廳的飲品餐單迎合亞洲口味，特色精製雞尾酒既富有創意又容易被接受，更有豐富的清酒種類供選擇。新餐廳設立於華麗的Sky酒店大堂旁，佔地一萬平方呎，可容納三百人，為金神亞裔 顧客增添一個廣受歡迎的用餐選擇。

農曆新年期間，金神大賭場提供餐飲優惠及限時傳統特色中餐美食。位於亞洲美食旭日廣場內的永豐園將從大年初一（2月12日）開始到年十五（26日）提供新年特供，包括橫財就手、一帆風順、發財好事、金雞報喜、龍馬精神等，美味吉利不容錯過。華裔賓客鍾情的Summer Shack龍蝦屋和壽司店Sushi Koya將在大年初一派送紅包。前200位堂食的賓客將有機會獲得各種優惠或贈送美食，包括龍蝦、前菜、甜點等等。詳情請參閱金神中文網站或店家活動準則。

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