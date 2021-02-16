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現代Elantra和Sonata Hybrid榮獲The Car Connection評測網站2021最佳購車選擇殊榮

紐約訊
• Elntra Hybrid被評為「2021最佳經濟車款」。 • Sonata Hybrid被評為「2021最佳房車與油電混合車款」。
• Elntra Hybrid被評為「2021最佳經濟車款」。 • Sonata Hybrid被評為「2021最佳房車與油電混合車款」。

現代2021 Elantra Hybrid與Sonata Hybrid在汽車評測網站The Car Connection的年度大獎中分別榮獲了「2021最佳經濟車款」以及「最佳房車與油電混合車款」。

北美現代汽車產品計畫與移動策略副總裁Olabisi Boyle表示：「隨著現在持續開發更環保的車輛，油電混合車是我們工作的重中之重。我們很高興The Car Connection的編輯們將Elantra和Sonata列為2021年最值得購買的車款行列之中。」

今年的2021最佳購車選擇大獎包含The Car Connection的專業編輯在15個細分市場中所挑出的首選車款。這些汽車的價格限制在5萬美元，並須備有標配的自動緊急煞車功能。

北美現代汽車深信每個人都應得更好的車。從設計和製造汽車的方式，到對待顧客的方式，讓事情變得更好是北美現代汽車所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是讓顧客能有更好體驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。

請至www.HyundaiNews.com查詢更多北美現代汽車相關新聞。

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