金樂絲Gavottes薄脆卷禮盒 法式經典 作工精細 春節超人氣必買伴手禮

金樂絲Gavottes薄脆卷禮餅，經典百年法式傳統工藝，年節送禮最佳選擇。

Gavottes圓舞曲起於16世紀，是深受法國宮廷、貴族社會喜愛的一種法國舞蹈音樂，節奏活潑又平穩，呈現愉悅、輕快高雅的氣氛。百年傳統工藝，法國經典金樂絲Gavottes薄脆卷，以其精美的製作工藝和無與倫比的香脆而聞名，餅皮輕薄如絲，纖細典雅的酥脆口感，如同圓舞曲般，層層交織出細緻典雅奶油香氣與濃鬱牛油的清脆口感，完全征服法國人挑剔的口味。

沿襲了自1886年以來的傳統製作工藝，法式經典金樂絲Gavottes薄脆卷，堅持不加入人工色素、防腐劑，優先採用法國農民生產的材料，特選小麥粉和精緻優質的牛油，革命性的烘培製法，每片放置於烤爐上的餅皮，反覆卷八遍成為小而多層次的經典薄脆餅，傳統工法融合當代潮流藝術，薄脆卷風靡全球。

Gavottes薄脆餅如同其名：圓舞曲，每一口的酥脆與香濃口感都如同在舌尖跳舞，打開每個閃閃發光的鋁箔小包，就能聞到淡淡的香草味，入口甜而不膩，奔放的餅香與牛油風味，如舞曲般展開，正宗法式經典金樂絲薄脆卷的秘密盡在其中。

除了眾所熟知的薄脆卷外，法國金樂絲更有令人驚豔的扇形威化薄脆餅、威化酥脆卷，薄脆口感，經常是午茶甜點達人製作蛋糕、霜淇淋頂尖搭配的重要元素之一；還有口感滑順的純正黑巧克力融合的巧克力薄脆餅，苦甜的香濃風味，如同法國人所說「每一口都是樂趣」。

正宗法式傳藝金樂絲薄脆卷、巧克力薄脆卷鐵罐禮盒，口味絕佳，送禮親友體面大方，金色鋁箔小包貴氣十足喜氣洋洋，口感華麗紮實，自己在家獨享也非常合適，搭配咖啡 或花茶，經典法式貴族午茶饗宴在家就能輕鬆實現。金樂絲Gavottes薄脆卷，是春節拌手禮盒的絕佳選擇。

美國 太子行作為法國金樂絲Gavottes的美國代理商，在全美各大華人超市 及零售店均有售賣。想知道更進一步訊息或購買，亦可瀏覽太子行官網popus.com或致電美國太子行1-800-732-2328。