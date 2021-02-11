金神大賭場 安樂迎牛年

金神新年迎來高端亞洲風味美食TAO餐廳的盛大揭幕。

為迎接嶄新的牛年，同時為廣大賓客提供安全愉快的玩樂，用餐和購物體驗，康州金神大賭場設立了高標準的安全防範準則和措施，大家期待以久的高端亞洲風味美食TAO餐廳會在新年期間盛大揭幕。務求令賓客們過上一個喜氣洋洋，平平安安的新年！

作為美東最豪華的頂級娛樂中心，金神熱忱歡迎各年齡段的賓客光臨，並把客人的健康和安全放在第一位。自去年6月1日重新營業以來，康州金神大賭場遵照州和聯邦政府的規定建立了一流的安全準則和措施。超大的空間及天頂設計，讓賓客能保證足夠的社交距離 之餘，還能無拘束地自在活動，賭場內禁煙保空氣清新，所有工作人員及賓客都要求佩戴口罩，賭檯更安裝有機玻璃以保持客人間的社交距離，還設有體溫監測機和淨化空氣的紫外線裝置，以及實施了新的COVID-19消毒準則和程式。

2021年開春一大驚喜則為全球聞名的明星品牌TAO餐廳的到來。TAO餐廳把匯聚高端亞洲特色美食。賓客可以品嚐到來自海陸空的各種美食，例如沙爹智利鱸魚、龍蝦雲吞、北京 烤鴨、孖沙坭埋脆皮鮪魚及備受稱讚的金槍魚刺身。TAO餐廳的飲品餐單迎合亞洲口味，特色精製雞尾酒既富有創意又容易被接受，更有豐富的清酒種類供選擇。新餐廳設立於華麗的Sky酒店大堂旁，佔地一萬平方呎，可容納三百人，為金神亞裔顧客增添一個廣受歡迎的用餐選擇。

農曆新年期間，金神大賭場也將提供餐飲優惠及限時傳統特色中餐美食。位於亞洲美食旭日廣場內的永豐園將從大年初一（2月12日）開始到年十五（26日）提供新年特供，包括橫財就手、一帆風順、發財好事、金雞報喜、龍馬精神等，美味吉利不容錯過。華裔賓客鍾情的Summer Shack龍蝦屋和壽司店Sushi Koya將在大年初一派送紅包。前200位堂食的賓客將有機會獲得各種優惠或贈送美食，包括龍蝦、前菜、甜點等等。詳情請參閱金神中文網站或店家活動準則。

康州金神大賭場也將於大年初一舉行農曆新年慶祝活動，屆時將有財神爺及舞獅助陣，鞭炮聲中賀新年。

查詢詳情，請致電1-888-226-7711，或登錄mohegansun.com。在Facebook上與聯絡、在Twitter和Instagram上關注@mohegansun、在YouTube上觀看金神的影片，在 Snapchat上關注MoheganSun。

金神大賭場（Mohegan Sun）歸金神娛樂所有，是美國 最大、最壯觀的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光點之一。康州金神大賭場坐落在康乃狄克州東南部風景優美的泰晤士(Thames River)河畔，佔地185英畝，擁有兩個獨特的賭場、1,600間豪華酒店客房、兩個世界級水療中心、一個高爾夫球場、80多家商店、餐廳和酒吧，以及三個屢獲殊榮的娛樂場所，包括一間有10,000個座位的活動場館。從賭場往返紐約、波士頓、哈特福德和普羅維登斯十分便利，距離 Mystic Country 的博物館、古董店和海濱15分鐘路程。