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Appanage at The Grand – 全方位的退休生活體驗

紐約訊
Appanage at The Grand 提供全方位的退休生活體驗。
Appanage at The Grand 提供全方位的退休生活體驗。

Appanage創新地通過以會員為基礎的形式，以人為本，為老年人的生活提供了一種新的選擇。在設施豐富的豪華建築裡，Appanage使會員可獲得家具齊全的住宅（Fully Furnished Residences），養生專家（Wellness Experts）服務以及多方面的養生計劃（Wellness Programming）。通過這種現代而理想的方式，Appanage旨在為55歲至85歲的老人提供一種私人化、個性化且以健康為中心的生活體驗。您與家人、朋友，在這樣的一個社區裡，擁有更加美好的生活。

成為Appanage的會員，可獲得各種會員權利，例如：Appanage為會員提供的精緻美觀、家具齊全、安全且可立即遷入、位於設施豐富的豪華建築裡的公寓，包含一居室、兩居室和三居室等戶型。Appanage還為會員提供養生專家（Wellness Experts）的服務，通過一對一且個性化的服務與互動，為會員提供出色的生活體驗。此外，Appanage為會員提供多方位的養生計劃（Wellness Programming），從各方面幫助會員，鼓勵和支持各年齡的會員擁有積極健康的生活方式。

位於紐約法拉盛The Grand at Sky View Parc的The Grand，Appanage在這豪華建築裡，為會員提供了一個美好、安全、有保障的生活空間，這些節能公寓家具齊全，配有無鑰匙入口、私人陽台、落地窗和豪華電器。

Appanage會員可以使用The Grand的各種便利設施，包括風水公園、室內和室外游泳池、土耳其浴室、10,000平方英尺的健身房、六英畝的私人花園、網球場、狗樂園、兒童遊樂場等，可在Sky View Center裡方便地購物，也可遠眺欣賞曼哈頓摩天大樓景觀。

The Grand的Appanage會員資格目前數量有限，為會員提供多種權利與服務。隨著Appanage準備在紐約地區和全國進一步擴展其產品組合，會員未來將有機會探索全國其他城市和目的地。有關Appanage的更多信息，請訪問www.appanage.live。有關會員資格查詢或預約訪問位於The Grand的Appanage住所，請致電718-233-1242。

Appanage位於紐約法拉盛 Sky View Parc的The Grand。
Appanage位於紐約法拉盛 Sky View Parc的The Grand。

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