我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

特選「Rémy Martin 人頭馬」干邑雞尾酒春節宴客匯聚全場目光

舊金山訊
★經典干邑雞尾酒★皇家君度側車：永恆/奢華/精緻。材料：Rémy Martin 人頭馬 1738 皇家禮贊特優香檳干邑、君度橙酒、檸檬汁。調製方法：將 35ml 的人頭馬 1738 皇家禮贊特優香檳干邑、30ml 的君度橙酒、15ml 的檸檬汁，倒進裝滿冰塊的調酒器，搖晃均勻再過濾倒入酒杯即成。
★經典干邑雞尾酒★皇家君度側車：永恆/奢華/精緻。材料：Rémy Martin 人頭馬 1738 皇家禮贊特優香檳干邑、君度橙酒、檸檬汁。調製方法：將 35ml 的人頭馬 1738 皇家禮贊特優香檳干邑、30ml 的君度橙酒、15ml 的檸檬汁，倒進裝滿冰塊的調酒器，搖晃均勻再過濾倒入酒杯即成。

牛年新春將至，要在飯局宴席上驚豔親朋，當然少不了酒香馥郁的醇厚干邑，用此佳釀調製出多款經典隽永的特色雞尾酒，倍添傳統喜慶氣氛之餘，更能展現新穎獨到的頂級派頭。

不管是親自調酒宴客，還是另聘調酒師駐場，上等干邑芬芳濃郁，醇美口感豐富至極，調配出來的雞尾酒散發著醇厚柔和的沉醉風味，保證令賓客一喝傾心，回味悠長。優質干邑專家「人頭馬」酒莊歷經近三個世紀的歲月沉澱，每瓶都是用時間精煉出來的至臻佳釀，與同樣源遠流長的新春節慶傳統最為相配，為慶祝場合錦上添花，共客人一起迎春接福。

無論是口感清新的簡單混飲，或是比較複雜的大膽搭配，每款雞尾酒都是一趟令人難以忘懷的味蕾昇華之旅，讓賓客沉醉於夢寐以求的美好回憶之中。

★ 簡單混飲★

人頭馬薑味特飲：清新/辛香/乾烈

材料 ： Rémy Martin 人頭馬 V.S.O.P 、 薑汁汽水、新鮮青檸。

調製方法：杯中加入冰塊，注入35ml 的人頭馬 V.S.O.P，再加滿薑汁汽水後，放上鮮青檸角作為裝飾。

★人頭馬招牌創作★

巴蒂斯特：高大/脆爽/清新

材料：Rémy Martin 人頭馬 V.S.O.P、檸檬汁、楓葉糖漿、橙味苦酒、法國蘋果酒。

調製方法：在冰塊中倒入 50ml 的人頭馬 V.S.O.P、20ml 檸檬汁、20ml 楓葉糖漿、和 1 滴橙味苦酒，再淋上法國蘋果酒，並加入少許橙皮作點綴，這款完美的開胃酒就完成了。

更多獨特難忘的干邑雞尾酒配方，歡迎到訪以下網頁：http://www.remymartin.com/us/cocktails/

墨西哥波蘭科：精緻/甘美/醇厚。材料：Rémy Martin 人頭馬 X.O.、...
墨西哥波蘭科：精緻/甘美/醇厚。材料：Rémy Martin 人頭馬 X.O.、紅糖、蘇打水、鮮檸檬、鮮橙、橙味苦酒、乾大黃葉。調製方法：將一塊紅糖放入 10ml 的蘇打水中，加入幾滴橙味苦酒，連同 50ml 的 Rémy Martin 人頭馬 XO 一起倒入裝滿冰塊的杯中。輕輕地攪拌，最後放上切成楔形的檸檬、鮮橙和乾大黃葉作為裝飾。

蘋果

上一則

一張圖╱紐約州日增7068病例 華人眾多的這兩區仍破千

下一則

華男涉郵寄毒品 15萬元交保候審

延伸閱讀

亞裔長者頻遭攻擊 全美各地中國城春節期間加派警力

亞裔長者頻遭攻擊 全美各地中國城春節期間加派警力
布置篇／春節掃除 6種物品斷捨離

布置篇／春節掃除 6種物品斷捨離
習近平新春談話未提兩岸 只跟台灣同胞拜年

習近平新春談話未提兩岸 只跟台灣同胞拜年
春節堅守崗位 華裔姊妹911接線18年

春節堅守崗位 華裔姊妹911接線18年

經濟困難時期的年宵品

經濟困難時期的年宵品
世報迎春節 2/12群星線上賀歲

世報迎春節 2/12群星線上賀歲

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡