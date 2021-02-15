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紐約人壽王海鋁團隊推多元資產規畫

紐約訊
紐約人壽百萬圓桌會員王一舟。
紐約人壽百萬圓桌會員王一舟。

隨著新總統拜登上任，稅率將如何調整立即成為每位納稅人最關心的議題，尤其是許多高收入、高資產、高稅率的「三高」人士，更是憂心忡忡：民主黨執政的七十年代，曾經創紀錄超過70%的高稅率，是否將重演？高稅率即使不會重演，但加稅態勢似將成定勢。怎樣針對目前尚低的稅率環境和可變因素，選擇防衛性的高級應對策略？

疫情以來，紐約人壽在網路上舉辦多次理財講座，日前舉辦的「掌控財富規畫的策略」中，該公司高端資產規畫團隊針對眾人所關心的財富保障問題，解析並運用信托規畫與人壽保險策略、新的退休保障法案（SECURE ACT）與分散稅務策略。多元互動的網路線上問答，以及後續的一對一網路量身訂製的規畫諮詢服務，並回覆來自全美各地線上參與者的問題。該場講座有來自全美400多人參與，讓僑胞不必出門在家即可吸收最新理財資訊。

許多人以為，資產規畫是有錢人才需要進行的財務規畫。紐約大法拉盛分行經理(Partner)的王海鋁(Lily Wang)指出，這是社區內常見的錯誤觀念之一。王海鋁表示，只要有了工作及收入，財富開始累積，不論是流動性的現金及股票，或是固定性如房產等資產，都需要進行資產規畫，尤其華人總想將一輩子辛苦的成果傳給下一代。她表示，高額資產有高額資產的規畫方式，平民百姓有平民百姓的理財方案。財務規畫的精髓就是使用不同的金融工具，量身訂製貼切個人需要的財務規畫。財務規畫的內容及策略，也不僅是單純的數字帳面上的運算，還涉及對未來財金市場走勢的觀察、預測及分析等專業領域資訊的投入。

紐約人壽華裔團隊多年來一直是公司的業務支柱。王海鋁表示，該公司高端資產規畫團隊中有會說華語、粵語的律師、會計師及諮詢顧問提供建議。只要僑胞有資產規畫上的問題，可以參與紐約人壽舉辦的線上講座會，或致電王海鋁，由她安排進行線上一對一的資產規畫會議。

紐約人壽將從2月開始，陸續推出一系列APG高端財務規畫討論，主題包括華人最喜聞樂道的房產投資規畫的考量、稅務多元規畫、退休規畫、商業規畫、資產贈與策畫、跨國資產規畫、壽險與遺產規畫、信托、投資規畫等。

詳情請聯繫：王一舟（百萬圓桌會員）；電話：929-369-1777或王海鋁（大法拉盛分行經理）；電話：917-822-9111。

紐約人壽大法拉盛分行經理王海鋁。
紐約人壽大法拉盛分行經理王海鋁。

紐約 法拉盛 投資

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