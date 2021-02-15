Daniel Gale 首席執行官O'Connell 進入 SP200

Daniel Gale首席執行官Deirdre O'Connell，被評選為美國住宅地產界最有影響力的高管之一。

長島 最大地產公司Daniel Gale Sotheby Int’l Realty首席執行官Deirdre O'Connell，最近被評為美國住宅房地產 界最有影響力的高管之一。她在SP200（Swanepoel Power 200）住宅房地產經紀行業領袖和高級管理人員的權威評選中，總排名第141位，在女性高管中排名第27位。

作為Daniel Gale的首席執行官，Deirdre O'Connell負責制定這個市值40億元地產公司的發展戰略和目標，以及管理日常的銷售。在Deirdre領導下，該公司不斷擴展在紐約市 、漢普頓、和長島南岸的新市場，並最近在長灘市（Long Beach）開設了辦事處。去年Daniel Gale達到了有史以來的最高銷售量，在蘇富比國際房地產公司近1000家經紀公司中名列前十名。

過去一年，在Deirdre的領導下， Daniel Gale迅速應對了新冠病毒帶來的挑戰，實施了房屋交易的安全措施，通過Zoom和其它視訊程式對旗下數百位經紀進行了培訓，使大家可以安全地進行房地產交易和展示房屋。

Deirdre O’Connell2002年在長島Manhasset成立了Deirdre O'Connell Realty Inc.，並於2005年在長島North Fork開設了第二家辦事處。當她的業務於2007年被Daniel Gale Sotheby's International Realty收購時，她加入了管理職位。 她的職責範圍不斷擴大，最終成為整個公司的銷售總監。

Deirdre O’Connell在她的職業生涯中獲得了無數獎項，包括長島商業領袖名人堂、商界最具影響力的50名女性、執行圈獎、長島實力榜等。每年的SP200最有影響力高管評選，需要仔細檢查數百份履歷、年度報告、交易和銷售數量。SP200並對所任職的公司、相關的決策權、財務資源等對高階主管進行評估，以及他們的處事方式、公司在行業中的重要性和地理位置，以及他們在行業中的個人影響力。

Daniel Gale Sotheby International Realty是全美平均銷售價格最高的公司，是長島最大的地產公司。公司總部位於紐約長島，市值40億元，擁有850多名房地產顧問，在長島和皇后區設有25個銷售辦事處。更多詳情可登陸：www.danielgale.com。