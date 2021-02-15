韓國Coway迎春節2月促銷啟動贈品$250韓國壓力鍋一套

韓國Coway環保家電用品，行銷全世界。

韓國首屈一指的世界著名Coway小家電迎春節促銷活動己經啟動。五大促銷活動為：（一）第一次租賃（或以舊換新）Coway產品：冷熱淨水器，空氣淨化器，軟水機，智能便座，或美腿足療機等任二台，獲贈價值$250的Exkochen壓力鍋一套；（二）舊客戶（最近兩年內租賃過產品的客戶）租賃或購買Coway產品：冷熱淨水器，空氣淨化器，軟水機，智能便座，美腿足療機等一台，贈送價值$200的DIABLO機器人掃地機一台；（三）購買智能便座九折優惠（原價$799，9折價$719），再送價值$200的兩年瀘芯；（四）購買美腿足療機優惠價$549（原價$599）；（五）購買經濟型淨水器和空氣淨化器（或租賃）贈送價值70元的維他命C淋浴花灑一套。

Coway淨化水由韓國生活家電第一品牌Coway USA自行研發生產。是美國 水質協會（WQA）和美國家電業協會（AHAM）官方會員之一。在韓國水質淨化、空氣淨化和衛浴行業內始終占據首位。是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

Coway韓國環境家電，位居亞洲最具潛力企業前50位，是世界上僅有的擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的五家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證，Coway大部分空氣淨化器都獲得過英國 過敏協會頒發的認證。

人體需要的水必須是安全衛生的水，世界上幾乎所有有機和無機物質都可溶於水中，其中有些是人體必需的有益物質，有些則是有害物質，比如受到污染的水、含有重金屬和雜質太多的水。人們常年累月飲用不健康的水，就會埋下患病的隱患。

隨著人們對水的關注度提高，除了飲水健康，對於患有敏感性皮膚和特應性皮炎的人來說，軟水器正變得越來越流行。WHO發表，1升水裡硬度成分超過120mg將成為硬水，以下則成為軟水。因為硬水可刺激皮膚，所以皮膚敏感的人最好使用軟水來保護皮膚，同時預防有關疾病。

近年來，由於水管的惡化以及管道裡的異物直接流進家庭內使用，在普通家庭裡使用軟水器變得越來越普遍。軟水可保護敏感肌膚，保持水分，並有容易融化洗髮水或清潔劑的優點。融化於軟水的清潔劑清潔能力更強，可以減少對皮膚和頭髮的刺激。如果在冬天室內外的溫度差極大，暖氣實用度也高，皮膚很容易變乾燥，特別對敏感性皮膚，可以說使用軟水器是非常必要的。

Coway紐約 展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361，電話：929-274-6288。