世界日報時報廣場全球賀新年活動

安保健康保險

今年是世界日報第二年在紐約時報廣場舉行農曆新年的全球拜年活動，有多家企業和品牌參與，共襄盛舉。世界日報僅代表所有參與的企業與品牌，透過時報廣場一號大樓的著名大屏，一起向全球華人送上滿滿的祝福。祝大家牛年運勢如虹、平安吉祥！

★安保健康保險★

安保健康保險是一家健康與保健公司，提供保險計劃、初級和專科治療以及保健解決方案。安保為全美最大的非營利醫療保險 公司之一，安保為紐約 (New York) 三州交界地區的300多萬人提供服務。

安保健康保險公司旗下包括ConnectiCare（一個康涅狄格州領先的健保計劃之一）、卓護醫療中心（一個初級和專科治療診所）、以及 WellSpark (一個數碼保健公司）。

安保健康保險始於1930年代的大蕭條時期。走出了艱難時期後，誕生了醫療保險的想法：如果人們發生事故或生病，該系統可以保護它們在日常生活中免受經濟損失。兩家早期健康保險的公司，團體醫療保險 (GHI) 和大紐約健康保險（HIP），後來兩者合併，成為了安保健康保險。80 年後的今天，安保仍一如繼往的為客戶與社區創建更健康的未來而努力。

★北方食品公司★

——我們滿足家庭和餐館廚房的一切需求民以食為天。開門七件事：柴米油鹽醬醋茶。居家過日子離不開吃。華人飄洋過海從中國 大陸，臺灣，香港，新加坡及世界各地來到美國，其他都可以入鄉隨俗，唯獨吃的習慣不容易改變。

北方食品公司是一個服務於全美華人超市 和餐館批發的食品公司，為客戶提供一站式服務。凡是華人家庭廚房，餐館大廚所需的產品，北方食品公司都能供應。

北方食品公司既能供應來自中國大陸、越南、泰國的五穀雜糧、調味品、豆製品，又能供應美國加州的大米、伊州的麵粉、加拿大的食用油、歐洲的橄欖油、巴西的蜂蜜和煉奶。北方公司可以自豪地宣稱：我們除了不供應燃料，廚房所需要的一切食品我們都能供應！

北方食品公司代理了中國大陸許多著名食品品牌：北京的王致和，六必居，上海的梅林，杭州的祖名，廣東的海天醬油，開平腐乳，珠江橋鯪魚罐頭，四川的川霸王醬料、川霸王榨菜，北方的高碑店豆腐絲。這些美國華人耳熟能詳的美味食品每天都由北方食品公司的運輸車隊配送到各大華、韓超市。

北方食品公司在2021年農曆新年到來之際，祝各大華，韓超市，廣大消費者新年快樂，萬事如意。

★韓拉麵（HAN RAMEN）橫空出世★

韓國霸道拉麵又添新丁-韓拉麵亮相北美市場！

韓拉麵以醒目的「韓」字包裝，出現在喜愛韓國泡麵的消費者面前。韓拉麵系列有香辣牛肉、雞肉、海鮮、炸醬等四大風味，另有牛肉碗麵、兒童幹吃麵等，總共6個品種，可滿足消費者的不同需求。

韓國泡麵的特點是麵塊品質好，泡出的麵條粗細勻稱，爽滑可口，料包是韓國傳統的辛辣粉包，外配凍乾蔬菜，品質和口感絕對能和同類產品辛辣麵一比高下。

韓拉麵進入市場就把向消費者讓利放在首位，韓拉麵袋麵為4 x 5 袋，碗麵為16碗裝，比同類產品多出4碗，而售價還便宜很多。北方食品公司是韓拉麵的全美代理，北方食品多年來在北美市場辛勤耕耘，高碑店、祖名早已成餐廳大廚、家庭主婦必備的食材。韓拉麵必成為全美消費者喜愛的產品。

★國泰銀行★

國泰銀行是國泰萬通金控（納斯達克股票代碼：CATY）的附屬公司，透過美國的九個州（加州，紐約州，新澤西州，麻省，馬裡蘭州，伊利諾州，德州，內華達州和華盛頓州），以及香港分行及北京、上海和臺北的代表處提供廣泛的金融服務。國泰銀行於1962年成立，旨在支持洛杉磯不斷發展的華裔社群，在過去的半個世紀裡，國泰銀行與客戶攜手擴張和發展，向他們提供必需的工具和服務，助他們實現目標。

國泰銀行連續六年位列福布斯美國銀行百強榜的前二十位。更多詳情，請瀏覽cathaybank.com。

★思念食品★

1997年成立於中國鄭州的「思念食品」是中國最大的專業速凍食品生產企業之一，年產能超過70萬噸，產品整類涵蓋速凍湯圓、速凍水餃、速凍麵點、速凍休閒食品、兒童系列等，300多個花色品種，主要產品在國內市場佔有率達20%以上。2006年在新加坡掛牌上市。

思念食品通過ISO9001:2008國際品質管制體系認證、ISO22000食品安全管理體系認證並獲得HACCP認證；擁有國家CNAS認可檢測實驗室、國家級企業技術中心和省級工程技術中心；思念湯圓、水餃還雙雙榮獲「中國名牌產品」；2008年思念食品，榮膺「北京年奧運會速凍包餡食品獨家供應商」國家級的榮譽及肯定。

思念湯圓產品被農業部綠色食品發展中心認定為「綠色食品」。思念湯圓、思念水餃獲得「中國名牌」稱號。思念食品以「尊重、創新、速度、價值」為經營理念，以「中華美食現代化，世界美食本土化，企業發展共用化，顧客滿意思念化」為企業使命，全力引領速凍潮流，成就中國，為消費者締造美好飲食生活。

★黎保利律師事務所★

成立20多年來，黎保利律師事務所與紐約華人社區共同成長，在人身傷害索賠領域樹立了卓越的聲譽。

黎保利的主要服務對像為華人移民的個人和公司客戶，為因醫療過失、產品缺陷、施工事故、汽車事故以及工作與生活中的各類事故而受到嚴重傷害的委託人提供法律服務。同時也提供移民、保險糾紛和商業訴訟方面的代理和諮詢服務。

黎保利律師事務所在華人社區的牢固地位來自忠誠的服務和對所提供的法律和諮詢服務負責到底的態度。他們充分顧及委託人的每一樣需求，千方百計為客戶提供幫助。他以替客戶在可能的範圍內獲取最高的人身傷害賠償而聞名。

律師事務所有七位律師被評為「超級律師」或「明日之星」律師。