天下一家共享廚房酬賓中一次輕鬆享受味美價優的飲食享受

疫情 尚未明，如何兼顧防疫 與美食呢？座落於法拉盛 38th Ave(華美銀行後方)的天下一家美食廣場推出了「共享廚房」的餐飲理念。以美食廣場為廚房，為僑胞餐桌上增添美味。名廚主理提供真正超值美味，而銅板價格讓僑胞在萬物皆漲的環境下盡享美食。活動期間提供正宗港式燒肉$9.5/磅，二磅或以上僅$8.5/磅；滷水鴨/燒鴨 $22/隻；蔥油/豉油雞$19/隻；溫州臘雞$9/隻，$80/10；魚餅$8/條；魚丸$12/磅；香煎帶魚$5/盒；風味醃蘿蔔$5/盒；各式麵包（原價：$1.5/個）4個$5.00等，讓僑胞真正體驗超值美食享受。美食廣場備有免費地下停車場，歡迎僑胞前往選購。

天下一家美食廣場提供僑胞可從清晨7點即享受到的福州早點、西點麵包蛋糕飲品，午晚餐經濟實惠且物美價廉的四菜一湯、正宗港式燒臘、溫州魚丸、臘雞、臘肉，僑胞在極低的花費下即可輕鬆品嚐到美味。目前美食廣場尚有部分鋪位，歡迎有心創業人士加入。

各地移民匯集的法拉盛，除帶來了地方的繁榮，獨特菜系更豐富了舌尖上的味道，街頭巷尾東西南北不同風味和菜系的中餐館林立，共享廚房的推出提供其多樣化的選擇讓餐點多元化，且價格平易近人又免小費負擔，深受各界喜愛，獨佔餐飲螯頭。天下一家美食廣場備有地下免費停車場，歡迎僑胞駐足嚐鮮。天下一家地址：142-28 38 Ave., Flushing, NY 11354。