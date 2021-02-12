我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

天下一家共享廚房酬賓中一次輕鬆享受味美價優的飲食享受

紐約訊

疫情尚未明，如何兼顧防疫與美食呢？座落於法拉盛38th Ave(華美銀行後方)的天下一家美食廣場推出了「共享廚房」的餐飲理念。以美食廣場為廚房，為僑胞餐桌上增添美味。名廚主理提供真正超值美味，而銅板價格讓僑胞在萬物皆漲的環境下盡享美食。活動期間提供正宗港式燒肉$9.5/磅，二磅或以上僅$8.5/磅；滷水鴨/燒鴨 $22/隻；蔥油/豉油雞$19/隻；溫州臘雞$9/隻，$80/10；魚餅$8/條；魚丸$12/磅；香煎帶魚$5/盒；風味醃蘿蔔$5/盒；各式麵包（原價：$1.5/個）4個$5.00等，讓僑胞真正體驗超值美食享受。美食廣場備有免費地下停車場，歡迎僑胞前往選購。

天下一家美食廣場提供僑胞可從清晨7點即享受到的福州早點、西點麵包蛋糕飲品，午晚餐經濟實惠且物美價廉的四菜一湯、正宗港式燒臘、溫州魚丸、臘雞、臘肉，僑胞在極低的花費下即可輕鬆品嚐到美味。目前美食廣場尚有部分鋪位，歡迎有心創業人士加入。

各地移民匯集的法拉盛，除帶來了地方的繁榮，獨特菜系更豐富了舌尖上的味道，街頭巷尾東西南北不同風味和菜系的中餐館林立，共享廚房的推出提供其多樣化的選擇讓餐點多元化，且價格平易近人又免小費負擔，深受各界喜愛，獨佔餐飲螯頭。天下一家美食廣場備有地下免費停車場，歡迎僑胞駐足嚐鮮。天下一家地址：142-28 38 Ave., Flushing, NY 11354。

法拉盛 疫情 防疫

上一則

一張圖╱紐約州日增1萬99病例 陽性率降至感恩節前

下一則

貝賽設臨時接種點 500劑預約2小時搶完

延伸閱讀

非法改建氾濫 黃敏儀推地下室住屋合法化加強安全設備

非法改建氾濫 黃敏儀推地下室住屋合法化加強安全設備
「為法拉盛爭取資源」楊愛倫宣布參選第20選區市議員

「為法拉盛爭取資源」楊愛倫宣布參選第20選區市議員

法拉盛公寓驚現郵件大盜 綠卡、紓困金全被偷

法拉盛公寓驚現郵件大盜 綠卡、紓困金全被偷
疫情重創旅遊業 紐約華裔業者分租辦公室求生

疫情重創旅遊業 紐約華裔業者分租辦公室求生
王能參選法拉盛市議員 民主黨俱樂部、選民聯盟背書

王能參選法拉盛市議員 民主黨俱樂部、選民聯盟背書
市議員參選人陳海靈 法拉盛母校前舉行動員會

市議員參選人陳海靈 法拉盛母校前舉行動員會

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨