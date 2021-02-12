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QuickBook-123網上會計班2月20日開班

紐約訊
QuickBook-123為全美中小企業介紹優秀學員。掃描微信獲取更多資訊。
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新春牛年，砥礪奮進！由QuickBook-123主辦的會計職業培訓班將於2月20日周六下午17：30開新班。學員將通過3個月的網上培訓系統學習會計職業三大部分：會計基礎原理、財稅實務經驗和電腦會計操作。為了客觀考核職業培訓班的實效，QuickBook-123 將安排所有學員去考取著名的全美通用的QuickBooks會計職業證書，並為所有需要找工作的學員免費介紹會計工作。

該會計職訓班共有16堂課為一個培訓循環，課程內容包括：1.公司財務會計系統與會計基礎原理的介紹；2.電腦財會系統 QuickBooks 的建立與傳統手做會計的區別；3.現金支票銀行卡收支、銀行對帳及信用卡的實務操作；4.客戶、銷售勞務收入、應收款與催帳催債的實務操作；5.供貨商、承包商、採購勞務支出與應付款實務操作；6.勞務成本、產品成本與庫存管理、固定資產與折舊核算；7.企業稅務（銷售稅、工資稅、所得稅等）核算；8.公司財務報表編制、分析與會計師審計報表介紹；9.QuickBooks 網上版、Enterprise豪華版等高級功能實操 ；10.中小企業綜合實例實操核算與Excel 的財會計算應用 ；11. QuickBooks 會計職業證書考前練習與模擬考試。

為確保培訓質量，QuickBook-123 有三個免費政策：即免費重學(12個月內有效)、免費諮詢(無限制)、免費工作介紹(無限制)。該職訓班每堂課4小時，每周上課2-6天（堂）課。QuickBook-123採用中英雙語培訓。歡迎大家登入Zoom先試聽，後報名（培訓費含所有教材並代辦全美各城市報考手續）。具體培訓時間為：周二17:30、周三17:30、周四17：30、周五17:30、周六17:30、周日17:30（均為東部紐約時間） 。QuickBooks-123採用中英雙語培訓，英語、會計零基礎的新移民都可以輕鬆學到一技之長。

QuickBook-123的培訓總部地址：NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。聯繫諮詢：William Shi, CPA。微信：williamqb。手機：626-353-6597。

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