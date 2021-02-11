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法拉盛Flushing Tower辦公室出租黃金地段 交通便利 專業管理 充滿商機

紐約訊

法拉盛黃金地段，介於羅斯福大道與39大道間的Flushing Tower，現有辦公室出租，辦公室空間300-1000呎不等，專業團隊管理大樓，適合各類專業辦公室及醫療診所，近地鐵及公車站，交通便利，歡迎各界專業人士預約看房承租。

Flushing Tower南側面臨法拉盛最熱鬧的羅斯福大道，北側為小商家聚集的39大道，西側近法拉盛另一熱鬧街道的緬街，位處法拉盛最黃金地段，銀行只在幾步之內，公車站牌就在大樓前，走幾步就到地鐵站，交通十分方便，對於前來洽公、看醫生十分方便。

大樓在落成後，便利的交通即吸引許多律師、會計師及醫師等專業人士入駐辦公，也有學校及才藝班到這裡開辦授課，更有知名麵包連鎖店常年承租店面。Flushing Tower管理公司表示，該大樓優越的位置為承租戶帶來龐大的業績及財富，因為有許多剛創業者承租後，不但事業走上軌道，業績也如大樓外觀一般一路爬升，因此，該大樓向有「步步高升」大樓的美稱。

Flushing Tower由在紐約地區有多處地產及豐富管理經驗的團隊負責管理，大樓設有門房，四部電梯以樓層分流方式，將來訪者迅速載送到要去的樓層，不需浪費時間等待電梯，是法拉盛地區高樓層大樓中最有效率的電梯。大樓有專業修繕團隊，因應承租戶設施上的問題，清潔團隊維護大樓整體的整潔，大樓內隨時保持地淨窗明，給承租戶及來訪者一個乾淨及舒適的工作及洽公環境。

Flushing Tower北側大樓入口：136-18 39th Avenue，南側大樓入口：136-21 Roosevelt Avenue，承租洽詢電話：718-779-4395，歡迎洽詢預約看辦公室。

法拉盛 地鐵站 紐約

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