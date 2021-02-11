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讓大家家中過年「敦城」推出「年夜飯」

紐約訊
「敦城」推出「年夜飯」，讓大家家中過年。
「敦城」推出「年夜飯」，讓大家家中過年。

年夜飯還沒有著落？請來訂購法拉盛著名粵菜食府「敦城海鮮酒家」的年夜飯套餐。通過外賣和來店中取的方式，家中過年。

今年敦城推出的「年夜飯」，共二個款式，各分五人份和十人份，第一款「年夜飯」的菜式有：錦繡大拼盤、XO醬花姿螺片、發財蠔豉大利海參、竹笙海皇羹、本樓煎市的、脆皮炸子雞、薑蔥炒龍蝦、清蒸海上鮮、金雙蛋炒飯、北菇伊府麵。五位$298/十位$558。

第二款「年夜飯」的菜式有：鴻圖大拼盤、海皇卷伴核桃蝦球、發財蠔豉大利金錢、紅燒四寶羹、福祿海參原只鮑魚、脆皮炸子雞、薑蔥炒龍蝦、清蒸游水海鮮、金雙蛋炒飯、北菇伊府麵。五位$338/十位$628。

敦城海鮮酒家同時供應傳統賀年糕點：臘味蘿蔔糕、椰汁賀年糕、鴻運發糕、笑口常開等。傳統賀年糕點套餐：臘味蘿蔔糕、椰汁賀年糕、桂林馬蹄糕、臘味芋頭糕，四款$16.88。另一套餐：芝麻煎堆球、笑口常開、鴻運發糕、鴻運核桃酥，$13.88。

新年期間，「敦城」還是有盤菜供應，亦是年夜飯的好選擇。第一款盆菜是「四季平安盆菜」，有海參、火鴨、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、蔥油雞、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹、西蘭花等食材，五人份$188/十人份$238。

第二款是「合家歡樂盆菜」，有原只鮑魚、海參、豬手、蓮藕、蘿蔔 、蠔豉、乾瑤柱、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹和西蘭花等食材，五人份$228/十人份$338。

敦城海鮮酒家外賣營業時間：每周七天，上午10時至晚9時30分。地址：133-30 39th Ave., Flushing, NY 11354，提前預訂熱線：1-718-359-8600/8603，網站：www.asianjewelsny.com。有免費大型停車場。

「敦城」推出「年夜飯」，讓大家家中過年。
「敦城」推出「年夜飯」，讓大家家中過年。

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