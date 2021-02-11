多條道路可通往新世界超市停車場

新世界超市停車場停車，購物滿 $30免費停車2小時，購物滿 $200免費停車一整天。

新世界超市（J Mart）位於法拉盛 緬街黃金地帶，占地萬呎超市內每日消毒，超大空間，天天特價，每日新鮮貨品，讓您在寬廣的空間裡安心購物。由於近日緬街私家車限行，請留意私家車通往新世界停車場指南，多條道路都可以到達新世界超市。購物滿 $30免費停車2小時，購物滿 $200免費停車一整天。

路線一；Sanford Ave右轉Kissena Blvd，直達新世界。

路線二：Sanford Ave右轉至Main St，直達新世界。

路線三： 495-LIE高速College Point Blvd右轉41Road，左轉Main St，直達新世界。

路線四：Prince St直行至40Road盡頭，進入新世界。

路線五：喜來登正門39Ave.右轉Main St，直達新世界。

商品的多元化也是該超市的特色之一。超市貨品應有盡有，從新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果，到南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品、中日韓台歐美熱銷零食等，貨品齊全、琳瑯滿目。

臨近農曆新年，新世界超市的年貨區已擺出「金元寶」、「財神爺」與「金鼠聚福」等糖果禮盒，門口貨架擺設各式禮盒與點心，各類年糕、利事糖、果脯、零食禮包、瓜子、蛋捲、開心果、杏仁餅、鳳梨酥、柿餅、棗子、巧克力、酥餅、芝麻糖、麻花捲等年貨，熱銷品應有盡有。店內每日都推出不同貨品以特價酬賓，接受糧食券 ，一站式輕鬆選購所需要的商品。

新世界商城及超市法拉盛地址：羅斯福大道136-20號；電話：718-661-0099。