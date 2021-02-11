新東溢豐酒樓訂情人節盆菜送法國紅酒

新東溢豐餐廳主廚陳植安、林中楠與王文琦(前排右二、左二、左一）統領團隊，供應新春及情人節特色盆菜。（圖不對）

2020年底在法拉盛 王子街新張的新東溢豐餐廳（698 Café），欣逢牛年新春及西洋情人節，特別推出寓意「富貴吉祥，盆滿缽滿」的盆菜，團圓圍爐，經濟實惠，特價四人$228、六人$328、八人$428、十人$528，送老火湯及例湯；情人節雙人盆菜套餐，特價$128，加送法國紅酒一瓶。預訂以上盆菜套餐，敬請至少提前兩天。

該餐廳同時表示，為向疫情 中勞苦功高的醫護人員致敬，凡是在法拉盛地區的醫院、診所和藥房工作，表明單位及身分訂餐，一律可享九折。

新東溢豐粵菜主廚由陳植安出任，他曾全程參與原東溢豐大酒樓的廚政。他介紹説，該盆菜佳餚滋味豐富，用料名貴，包括五頭鮑魚、靚花膠、大蠔豉、大蠔掌、刺參、髮菜、瑤柱、干貝、龍蝦、明蝦、上雞、火腩、豬手、豬皮、魚蛋、蓮藕、茨菇、芋頭、竹枝和蘿蔔等。

主打川粵私房菜的新東溢豐餐廳，由早已聲名大噪、享譽十八載的法拉盛東溢豐大酒樓原班人馬主理。新東溢豐禮聘五湖四海各有專精的七位大廚，巧製年夜飯，囊括熟悉的正港粵菜、重口味的川式風味，兼及閩魯湘等中國各大菜系，周到兼顧多元客群口味。

陳植安主廚又推薦功夫菜八寶鴨作為新春團圓宴主菜。該菜作法為取肥瘦均勻的長島 鴨，去骨架，然後將八種以上矜貴食材，諸如瑤柱、豬肝、鴨胗、蟹肉、蝦米、鹹蛋黃、冬菇、蓮子、陳皮和糯米等，填入鴨子腹腔，再經繁複炸、蒸和勾芡等程序，最後以紹興酒、醬油和白糖等調味。成品豐腴飽滿，鮮香味濃，肉質酥爛，老少咸宜。

至於川菜主廚林中楠，則把「興趣當飯吃」，自幼醉心鑽研菜品。他推介招牌菜剁椒帝王蟹、水煮海參與紅油鮑魚；另有平民美食——曾獲米其林好評的麻婆豆腐以及酸辣土豆絲、水煮魚與泡椒田雞等，都是食髓知味饕客每次必點的心頭好。

另一位川菜廚師王文琦原先出掌法拉盛著名餐館廚政。他力薦重慶沙坪壩名菜，也是川菜代表作的毛血旺。他透露作法説，先用黃豆芽、豬骨、老薑、花椒和料酒等，以小火煨製成湯，再放入滷好的肥腸、毛肚、鴨血、百葉、黃喉和午餐肉，加入醬料、胡椒、乾辣椒等，最後淋下滾燙的熱油即成，麻、辣、鮮、香四味俱全。

新東溢豐占地近四千呎，可筵開八席，闢有兩個貴賓廳及KTV房。二樓大廳純白大理石地板，並以水晶吊燈裝點，華麗舒適，盡顯高雅大器。

新東溢豐地址: 法拉盛王子街(Prince St.)39-07號1H單位(介於39大道與羅斯福大道)；網站: www.698cafenyc.com；電話：718-210-7369。七天營業，早11時至晚10時，歡迎外賣，外送服務有GrubHub、DOORDASH、UBER EATS、飯團外賣、熊貓外賣、 OPEN FOOD。