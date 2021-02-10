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SOGOTRADE把ETF加入「有獎交易」客戶凡每次使用滿足條件限價單交易千股GERM可獲$3返現獎勵

紐約訊

Sogo金融集團有限公司(Sogo)的網路證券公司SogoTrade今天宣布，它已經擴展了其創新的「有獎交易」計畫，為其顧客帶來更多收益。首個加入有獎交易計畫的ETF是專精於新型治療方案研發，以及藥物的研發測試的ETF(股票代碼GERM)。

自2020年6月，SogoTrade首次宣布推出其「有獎交易」試點計畫，該計畫不僅讓客戶享受零佣金，而且通過合格的限價訂單交易的每1000股股票可獲得高達$1的報酬*。今天，SogoTrade宣布投資者現在有資格通過某些交易所買賣基金(ETF)的滿足條件的限價單獲得最多三倍的金額，即每交易1000股可獲得3美元的返現獎勵。

首個加入有獎交易計畫的ETF是專精於新型治療方案研發，以及藥物的研發測試的ETF(股票代碼GERM)。該計畫向SogoTrade的現有客戶和新客戶開放。投資者可以在SogoTrade.com/GERM上了解有關該計畫的更多信息。

SogoTrade首席執行官Jonathan Yao表示：「過去，交易回扣主要是提供給高頻交易公司和機構。SogoTrade通過將這種收益分享機會帶給日常投資者，從而保持了公平的競爭環境。」

SogoTrade執行副總裁兼交易主管Kris Wallace解釋了該計畫的原理：「當客戶為GERM醫藥ETF下限價單時，此訂單類型現將為參與該計畫的SogoTrade客戶創造收入。通常，經紀公司會從中獲得額外的收入，但是通過『有獎交易』，SogoTrade會獎勵投資者下的滿足條件的限價單—每交易1000股可獲得高達3美元的返現獎勵。」

GERM是一個交易所指數基金(ETF)，追蹤針對傳染病研發新型療法與藥物測試的生技公司。此ETF包含美國上市的一線製藥公司，專精於各種藥物的研發生產，測試，疫苗開發，以及新型療法。

投資前請審慎評估基金的投資目標，風險，以及費用。相關信息請見基金的公開說明書，您可以撥打1-844-383-6477索取該文件，或是至www.etfmg.com/GERM下載。買入本基金之前請詳細閱讀公開說明書。任何投資均有風險，可能導致投資本金損失。ETF根據市場價格交易而非資產淨值，交易價格可能會是資產淨值的溢價或折價，每單位的投資也無須從基金贖回。證券交易商的佣金會減少投資回報，而基金的投資標的物若範圍較小，通常會引起較大的價格波動。

醫學療法與研發公司的業務焦點，在於研發與商業化具有高度市場潛力的新藥或新型療法。這些公司通常會在臨床實驗之前的階段，或是臨床實驗階段遭遇各種挑戰。臨床實驗可能被延誤，可能無法進步到應用階段，或是可能比預期中的成本更昂貴。因此，公司必須仰賴大量外部資金挹注。如果公司不能及時得到產品的法規或行銷批准，則公司的盈利可能會遭到實質損害。即使公司的產品能獲得法規批准，監管者仍能針對產品的行銷或使用隨時實施各項限制。最後，即使公司能為自己的產品成功申請執照，也可能在產品製造、上市、保存、測試、物流等方面遭遇困難。

本基金成立日程尚短，沒有長期營運歷史，且投資標的物並無充分分散。ETF Managers Group LLC是本基金的投資顧問。本基金的承銷商為ETFMG Financials LLC。ETF Managers Group LLC與ETFMG Financial LLC為Exchange Traded Managers Group LLC的全額子公司(三間公司共稱為ETFMG)。ETFMG與Prime Indexes或SogoTrade, Inc無任何關連。

Sogo金融集團有限公司是特拉華州以下子公司的控股公司：(1)SogoTrade，Inc. –由FINRA許可，SIPC保險的網路證券公司；(2)SogoTrade資產管理公司(MarketRiders，Inc.)–智能平台顧問和SEC註冊投資顧問；(3)Sogo Crypto, LLC加密貨幣交易技術公司。

自1986年以來，SogoTrade提供了一系列產品，對客戶保持了高水平的快速反應，並有一個新的承諾，即為國內外客戶提供收益共享的機會。有關更多信息，請訪問SogoTrade網站：www.SogoTrade.com。(「有獎交易」是由SogoTrade，Inc.獨家提供的促銷活動。)

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