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「華紅保健中心」天然保健方式幫助禿頭掉髮者再生

紐約訊
「華紅保健中心」提供一站式男女全方位的禿髮頭皮深層保養治療。
「華紅保健中心」提供一站式男女全方位的禿髮頭皮深層保養治療。

專業使用天然保健方式，幫助禿頭掉髮者再生毛髮的「華紅保健中心」曼哈頓華埠診所，疫情不休息，中心定期消毒，工作人員亦防護到位，接受預約毛髮治療和郵寄護理產品。

「華紅保健中心」因其專業的技術和使用最先進的儀器和治療產品，開業近20多年來，廣受各界的長期支持和愛護。疫情當下，該中心除了提醒僑胞抗疫保健的重要，同時發現，因生活擔憂加重，上門求治的大量脫掉髮者增多，故亦提醒要注意頭皮的保健，如有任何問題，該中心提供各免費頭皮、毛髮再生診斷，及皮膚診斷，特對化療電療後脫髮者，提供免費治療一次，並折扣優待購買長期治療客戶及加送贈品。多年的認真經營下，該中心專業提供各界最方便的一站式的頭部整體保養服務，在同業中建立良好信譽。疫情期間，為保持治療安全，請先預約，好安排最適當的時間提供最安全的毛髮護理服務。

「華紅保健中心」向以使用天然保健方式，幫助禿頭掉髮者再生毛髮，免去戴假髮恢復形象和重拾自信。使來該保健中心求診的病患有95%成功治癒率，並在3至6個月皆有良好的毛髮再生的效果；該公司的資深治療師表示，近日許多人士開始有多有大量脫髮的困擾，原因可能在因疫情的工作和生活的多重壓力，荷爾蒙分泌改變，而亦有在家隔離期間，未能如以往清洗頭髮，多食油炸食品（零食）及學子因在家上課，熬夜或睡眠不正常；或因頭皮油脂分泌改變，未能使用適合的洗髮精；頭皮長痘痘，癢而抓傷頭皮；或因疫情期間長期戴帽，不注意清理頭部等原因，事實上95%的脫掉髮，經過頭皮治療都是可以治療和改善。該中心使用最先進電腦顯微儀器，診斷脫髮原因；使用臭氧蒸氣機滅菌；使用高電波血循環器改善頭部血液循環；再使用保健儀器，配合獲美國FDA認可的天然頭髮再生產品治療；並配合使用天然護髮素，提供頭皮毛囊營養，延長頭髮壽命；加上專業穴位按摩保健，促進循環，增強毛囊生命力，讓毛囊清潔健康，讓每位患者全方位重拾頭髮再生能力。

「華紅保健中心」精治頭髮稀少、頭皮屑多、產後脫髮、女性脫髮、青春期脫髮、斑禿、頭痕及有炎症者、神經性壓力脫髮、遺傳和溢脂性脫髮、經常燙/染/吹頭皮受傷者，治癒成功率相當高。歡迎預約洽詢，該中心並提醒各界，該中心只此一家，擴大經營，別無分公司，敬請認明。「華紅保健中心」並代理美、韓口碑最佳的頭皮頭髮保健和管理用品，並代理韓國知名的如山心、雪花秀系列的各種專業護膚及化妝品。該中心的診斷師精通國、韓、粵語和福州語，歡迎洽詢（212）608-3913，地址：華埠勿街2號永明大廈2樓201室（2 Mott Street, 2FL, #201, NYC 10013），七天營業，請先預約。

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