新康老年社區自辦牛年春晚，展華裔長者輕齡智慧風采。

社區YouTube頻道。

新康老年社區的老人們在疫情劇升的時候堅持樂觀、健康的精神面貌。春節將至，為了慶賀春節，社區籌辦線上慶春節聯歡會，將於2月10日年三十下午2時通過ZOOM對公衆現場直播，並通過社區YOUTUBE頻道，向世界觀衆在綫播放。

在百名老人的熱烈擁護下，社區專門成立了春節聯歡策畫組，設立導演 、監制、節目負責人等一套班子，收集到語言類、歌曲、舞蹈、旗袍秀、曲藝等原創節目20多個，並堅持自編、自導、自演。他們克服記憶差，信息交流匱乏，體能、技能退化的困難，一步一步學習、摸索，居家排練、線上交流，逐步完善、不斷提升。

節目組的導演曉健女士熱情充沛、專業經驗豐富。她不計回報、積極籌畫、運作調度。曉健阿姨有著一顆赤子之心，秉承中華文明，傳授傳統文化，希望華人 老人身在異鄉，活出自己的精彩、打造出一個屬於華裔長者的新天地。

社區的老人們學吹打、寫劇本，練發聲、走貓步、對口型，全身心投入。他們自制道具，反覆推敲，精益求精，各展所長，並湧現出許多能人巧匠。晚會開場由平均年齡75歲的四對夫婦帶來集體朗誦，顯紐約 長者的不老風彩；高齡老人禾先生自創劇本《拓荒者之歌》讚美社區的好家園；秀梅奶奶原創的方言表演《三句半》詼諧幽默；70多歲的翠英奶奶自編自演《青春舞曲》曼妙優美；Yoyo和瑞珠奶奶領隊推廣民族風範的旗袍秀；八旬張奶奶領唱《難忘今宵》美聲唱法字正腔圓，將晚會推向高潮！晚會中還將穿插有獎猜謎、觀衆投票、評選最佳節目的助興活動。社區會員表示，這一切都感恩新康老年社區平台，讓「一群50後、60後、80後的年輕人聚在這裡述說各自的故事」。

社區老人希望通過這場別開生面的春晚，展現紐約華裔長者的「輕齡」風采，並恭祝全球華人身體健康、永遠快樂！

社區春晚時間：2月10日下午2時，ZOOM會議號碼：812-1601-4823。