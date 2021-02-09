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世界日報牛年農民曆超市免費索取

紐約訊
世界日報2021年「牛轉乾坤」開運農民曆，各大超市免費索取。
世界日報2021年「牛轉乾坤」開運農民曆，各大超市免費索取。

由安保健康保險（EmblemHealth）獨家贊助、世界日報印製發行的2021牛年「牛年農民曆」，除日前隨報夾送外，僑胞們可就近至紐約地區各大超市免費索取。

每逢歲末年終，世報均發行農民曆回饋讀者。2021牛年農民曆內容精采豐富，全彩印刷。農民曆收錄生肖、星座運勢分析、流年八卦、黃曆、開運指南、農曆諸神佛誕辰千秋表、擇日用事術語。

春節對全球華人而言，是最重要的節日。從數千年前畏年獸、慶平安的原始動機開始，隨著悠久歷史的延續踵事增華，春節更多了迎新求平安的意義，也增添了對新一年的期望。為了祈求來年的好運勢，在新春期間展望即來的一年時，就衍生出討吉祥和避忌諱的民間習俗。人們在「寧可信其有，不可信其無」的觀念下，一代代流傳下來。只是現代隨著科技的進步，大家對其趣味性已漸漸取代它們的靈驗性，但是如果能儘量不要觸犯禁忌，讓心中保有一份無缺的期待，也是一個令人舒爽的新年伊始。

服務社區超過80年的安保健康保險，藉由農民曆的發送表達一份與僑胞一起除舊布新、期待美好未來的心意。透過與世界日報的合作及紐約各大超市的協助期能將農民曆送達至每位僑胞的手中。協助的超市有：法拉盛：昌發超市集團緬街總店、緬街分店、天景店；中美超市、金城發超市、大中華超市。艾姆赫斯特：昌發超市、新龍興超市；長島新飛龍超市、新大眾超市等，歡迎僑胞就近前往索取。

紐約 保險 世界日報

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