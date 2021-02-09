協興發傢俬牛年新春大減價

協興發傢俬公司牛年優惠酬賓，歡迎掃描微信二維碼，查看洽訂或親臨參觀選購，現接受Venmo/Zella/QuickPay。

位於華埠格蘭街292號服務紐約 華人社區多年的協興發傢俬公司H.K. Furniture (USA) Inc.，現正舉行慶祝31周年誌慶暨牛年新春大減價優惠，全部貨品折扣酬賓，外州訂購提供免費送貨服務，貨必對辦。若想在新年前收到新傢俬，請從速洽詢下單、併單，盡速安排。

自1990年代初由來自香港從事傢俱行業豐富經驗人士在美國 紐約創立的協興發傢俬，代理銷售傢俬實用美觀貨式齊備，且取價公道和良好售後服務，深得美東地區僑胞信賴和支持，至今走過30多年的歷程，已成為行內頗有實力的商戶之一。

協興發傢俬公司負責人稱，提供高品質的傢俱是對廣大消費者的真誠承諾，今天我們已經做到，未來將會做得更好。協興發傢俬公司多年前率先引進「紅蘋果 」港式傢俱，並為香港紅蘋果傢俱集團美國特約經銷商，供應北美市場滿足用戶需求。具有現代風格設計理念的名牌「紅蘋果」傢俬，產品遠銷至日本、美國、英國、澳洲和東南亞等世界各地，滿足了客人對品質和生活上極高要求。

協興發迎新春推介多款意大利真皮轉角梳化，乃近期不少顧客所喜愛款式設計，部分靠背更能自行調節，備有七種顏色供選擇，以及新到歐洲實木睡床組及歐洲貯物實木睡床，時尚舒適。此外，協與發紅蘋果的格式升降床，床下為寬敞的儲物櫃，可儲存床單被褥或換季衣物。而紅蘋果多櫃桶床兩旁有多個抽屜，可儲存衣服被單，連床頭櫃、化妝台及五桶櫃套裝，特價發售。紅蘋果的餐檯及壁櫃價格相宜，款式美觀大方，可分別購買或整套選購。

協興發傢俬出售的貨品非常齊備，有最新意大利進口皮梳化、各種新款梳化，各種客廳組合櫃，最新的意大利進口餐廳組合，意大利睡房組合包括睡床、床頭櫃、梳妝檯、五桶櫃及衣櫃等，現今更引進歐洲櫸實木床糸列，超特價推出。此外，有各種子母床及青少年朋友所用的書桌，歡迎參觀選購。

協興發傢俬公司地址：紐約華埠格蘭街292號(愛烈治街與亞倫街之間)，共分三層大型陳列室，七天營業，每日上午9時半至下午7時。外州訂購，更提供免費送貨服務，貨必對辦，歡迎親臨選購或致電查詢。電話：(212)343-0771或傳真：(212)343-0772，提供免費送貨、安裝及售後服務，務求令每一位顧客都有物有所值的感覺。溫馨提示，該公司將於大年初一至初七休息，大年初八啟市。