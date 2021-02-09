協興發傢俬牛年新春大減價
位於華埠格蘭街292號服務紐約華人社區多年的協興發傢俬公司H.K. Furniture (USA) Inc.，現正舉行慶祝31周年誌慶暨牛年新春大減價優惠，全部貨品折扣酬賓，外州訂購提供免費送貨服務，貨必對辦。若想在新年前收到新傢俬，請從速洽詢下單、併單，盡速安排。
自1990年代初由來自香港從事傢俱行業豐富經驗人士在美國紐約創立的協興發傢俬，代理銷售傢俬實用美觀貨式齊備，且取價公道和良好售後服務，深得美東地區僑胞信賴和支持，至今走過30多年的歷程，已成為行內頗有實力的商戶之一。
協興發傢俬公司負責人稱，提供高品質的傢俱是對廣大消費者的真誠承諾，今天我們已經做到，未來將會做得更好。協興發傢俬公司多年前率先引進「紅蘋果」港式傢俱，並為香港紅蘋果傢俱集團美國特約經銷商，供應北美市場滿足用戶需求。具有現代風格設計理念的名牌「紅蘋果」傢俬，產品遠銷至日本、美國、英國、澳洲和東南亞等世界各地，滿足了客人對品質和生活上極高要求。
協興發迎新春推介多款意大利真皮轉角梳化，乃近期不少顧客所喜愛款式設計，部分靠背更能自行調節，備有七種顏色供選擇，以及新到歐洲實木睡床組及歐洲貯物實木睡床，時尚舒適。此外，協與發紅蘋果的格式升降床，床下為寬敞的儲物櫃，可儲存床單被褥或換季衣物。而紅蘋果多櫃桶床兩旁有多個抽屜，可儲存衣服被單，連床頭櫃、化妝台及五桶櫃套裝，特價發售。紅蘋果的餐檯及壁櫃價格相宜，款式美觀大方，可分別購買或整套選購。
協興發傢俬出售的貨品非常齊備，有最新意大利進口皮梳化、各種新款梳化，各種客廳組合櫃，最新的意大利進口餐廳組合，意大利睡房組合包括睡床、床頭櫃、梳妝檯、五桶櫃及衣櫃等，現今更引進歐洲櫸實木床糸列，超特價推出。此外，有各種子母床及青少年朋友所用的書桌，歡迎參觀選購。
協興發傢俬公司地址：紐約華埠格蘭街292號(愛烈治街與亞倫街之間)，共分三層大型陳列室，七天營業，每日上午9時半至下午7時。外州訂購，更提供免費送貨服務，貨必對辦，歡迎親臨選購或致電查詢。電話：(212)343-0771或傳真：(212)343-0772，提供免費送貨、安裝及售後服務，務求令每一位顧客都有物有所值的感覺。溫馨提示，該公司將於大年初一至初七休息，大年初八啟市。
上一則
市議員參選人陳海靈 法拉盛母校前舉行動員會
下一則
FB留言