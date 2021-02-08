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麥當勞Golden Start慶新春「除舊迎新」特備網劇演唱會由麥當勞APP獨家播放

紐約訊
麥當勞於2月12日舉辦中國嘻哈巨星Masiwei（馬思唯）虛擬迷你演唱會。
麥當勞於2月12日舉辦中國嘻哈巨星Masiwei（馬思唯）虛擬迷你演唱會。

春節的腳步近了，除舊迎新的工作也即將展開。就在全國許多民眾熱切期盼牛年帶來新的開始之際，美國麥當勞也和領先全球的亞裔藝術家團隊88rising攜手合作，推出Golden Start體驗。Golden Start融合虛擬、社交和數碼時刻，以獨一無二的音樂會和特製紅包重新組合春節傳統，為農曆新春帶來全新面貌。

2月12日是牛年大年初一，麥當勞將舉辦中國嘻哈巨星Masiwei（馬思唯）虛擬迷你演唱會。Masiwei將首度發表其即將推出的個人專輯「Dark Horse（黑馬王子）」歌曲。粉絲只需下載麥當勞APP，於美國當地時間晚7時至9時通過麥當勞APP觀賞這場獨一無二的演唱會。

身為中國嘻哈樂團Higher Brothers一員的Masiwei表示：「春節是我最喜歡的節慶之一，我每年都迫不及待等待春節的到來，相信今年的春節對我和我的粉絲而言都將留下最難忘的回憶。作為麥當勞忠實粉絲，能與金色拱門共同以這場特別演唱會和其他活動來慶祝農曆新春，簡直酷斃了。」

除Masiwei演唱會外，麥當勞並邀集88rising韓裔美國嘻哈藝術家和演員Dumbfoundead及特別嘉賓，推出迷你網路劇，與粉絲分享他們最愛的春節傳統。粉絲可從2月8日起在IGTV頻道觀看Dumbfoundead講述他最喜歡的春節習俗，例如大掃除和內外布置、穿新衣新鞋、和親友一起玩新年遊戲。

麥當勞文化接觸資深總監Elizabeth Campbell表示：「麥當勞深深了解春節的重要性，所以迫不及待以有趣又特別的時刻和演繹方式，通過Golden Start體驗，與粉絲共同分享這個在他們心目中無可取代的重要節慶。麥當勞萬分榮幸能與Masiwei和Dumbfoundead一起慶祝農曆新春，他倆不僅都是麥當勞粉絲，也是不可多得的藝術家，尤其重視我們與顧客一起慶祝意義深遠之傳統習俗的承諾。」

過年絕不能沒有紅包，所以麥當勞和88rising特別製作了888限量版紅包，讓幸運數目8不斷發光發熱。傳統上裝了錢發送親友，代表福氣和財運的紅包將自2月8日起，提供給在88rising夜市網店消費**的民眾。每份紅包將包括兩張$8麥當勞拱門禮卡，一張自用、一張送人，代表傳統上將好運與親友分享的意義。這是麥當勞連續第四年在農曆新春以特製紅包來慶祝這個歷史悠久的美好傳統。（**從2021年2月8日起，僅限前888名顧客，先購先得，每次消費限紅包一份。）

慶祝農曆新春是麥當勞服務社區與民眾的許多方式之一。深切了解存在於社區和成為社區的一分子是完全兩碼子事。麥當勞願做您的好鄰居，並承諾在我們運營的社區中與您分享每一個重要時刻。

麥當勞Golden Start只是公司與所提供服務的社區而推動的計畫之一。計畫還包括如提供以目前影響亞洲與太平洋島民學生為主題之Classroom Convos網路研討會，有關如何申請大學入學許可信息的HACER Education Tour，以搭配業界領袖與同一領域正展露頭角的新秀為主題的Black & Positively Golden Mentors Program，以及為符合條件的參與活動麥當勞餐廳員工提供教育資源的Archways to Opportunity。我們與所有麥當勞加盟店一起創造機會，充實並茁壯我們的社區。

備受例如紐約客、滾石、CNN、福布斯、彭博、排行榜、Pitchfork和洛杉磯時報推崇的88rising是一間以提倡亞裔人才、亞洲文化和故事為宗旨的全球性媒體公司。88rising是媒體和娛樂界的先驅，領頭推出前所未見、破天荒的內容，迅速成為全世界多元文化前衛音樂和青少年文化先鋒。88rising是第一家在美國推出以亞洲為主之音樂節（Head in the Clouds Music & Art Festival）的公司，也是第一位奪得Billboard排行榜頭籌的亞裔R&B藝術家（Joji）的公司。88rising在2019年創立88nightmarket電商平台，專營提倡亞裔藝術家、文化和社區產品的展示與銷售，包括與備受大眾追捧的GUESS、Hajime Sorayama、SANKUANZ等其他創作者合作，打造匠心獨具的作品。有關88rising進一步詳情，請瀏覽Instagram、YouTube、Twitter和Facebook搜尋。

麥當勞和88rising特製888限量版紅包，寓意福氣和財運。將自2月8日起，提...
麥當勞和88rising特製888限量版紅包，寓意福氣和財運。將自2月8日起，提供給在88rising夜市網店消費**的民眾。每份紅包含兩張$8麥當勞拱門禮卡，送禮自奉兩相宜。（僅限前888名顧客，先購先得，每次消費限紅包一份。）

麥當勞 美國 亞裔

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