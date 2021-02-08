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花旗陪伴華人歡慶璀璨牛年

紐約訊
讀者可上網：citi.com/LunarNewYear，了解更多關於贈禮獎勵的詳情（可切換中英文）。
讀者可上網：citi.com/LunarNewYear，了解更多關於贈禮獎勵的詳情（可切換中英文）。

嶄新的牛年近在眼前。華人過新年講究「好彩頭」，有很多討吉祥的傳統習俗。花旗銀行Citi 不僅特別推出專屬的新春促銷活動，提供專為合格存款客戶準備的牛年尊貴好禮，用24K純金牛、金墜等獨家禮品為大家開運，還送上幾個新年行運小錦囊，與大家一起迎接新的一年。

20年前，Citi首度推出了農歷新年回饋客戶活動，向合資格的新舊存款客戶贈送尊貴禮品，分享福報。這些年來，Citi陪伴大家成長，風雨同路，一路保障更好的未來。Citi今年也不例外。客戶可以根據合格存款的金額，獲得Citi精心挑選的各式牛年主題禮品。

符合條件的客戶在加入後可根據表格選擇其中一個級別的贈禮，並履行該級別的規定步驟後可獲得一份贈禮獎勵。贈禮獎勵將於2021年9月30日前寄出，至客戶提供的郵寄地址。

 

促銷活動規定：

 

第一，符合條件的客戶必須在2021年1月14日至2021年4月30日期間加入新年促銷活動。符合條件的客戶可通過Citi的銀行職員或citi.com/LunarNewYear網站加入。但是，上網加入本優惠的唯一有效帳戶為儲蓄帳戶。而加入本促銷活動並不代表已經符合贈禮資格。

 

第二，符合條件的非現有客戶必須開設符合條件的存款帳戶並存入資金。

 

請大家親臨當地的Citi分行了解詳情，或前往citi.com/LunarNewYear，具體規定請參官方規定說明。

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。 Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，請瀏覽Citi官方網站 www.citigroup.com 。

Citi為2021年新春促銷活動設計獨家禮品。
Citi為2021年新春促銷活動設計獨家禮品。

投資 儲蓄 華人

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