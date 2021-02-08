Gold House等號召向 St. Jude兒童醫院捐款

范可尼氏貧血患者Maelin-Kate，在St. Jude 護理團隊醫治而得以完全康復。

今年農曆新年， Gold House和一些由美國亞裔 所領導的品牌，正透過支援 St. Jude Children's Research Hospital兒童研究及治療醫院的新電商活動，一起慶祝新年和分享好運。參與這次活動的品牌正透過加入St. Jude 這項目的明確活動來傳遞好運，這項活動旨在提高人們對其挽救生命的使命：Finding cures. Saving children（尋找治療方法，拯救孩子）的支援和關注。

從 2 月 1 日始，美國亞裔所擁有的電子零售商將全面鼓勵大家向St. Jude Children's Research Hospital 進行捐贈，參與的零售商包括：AshaPops、Asian American Girl Club、Capsule、Covry Eyewear、Eggloo、Neuro、Nimble Made 與 Nona Lim。所有品牌均為Gold House旗下Accelerator加速經濟成功和商業代表計畫的品牌，目的是為了鼓勵美國亞裔的領導者們。

除此以外，美國亞裔網路紅人、領導者、奧運金牌得主 Apolo Ohno 等運動員以及 9to5chic 的創始人 Anh Sundstrom 將加入其中。讓幫助關注亞裔創業精神的同時，也支援 St. Jude。Sundstrom 曾在 2019 年的 St. Jude Mom Boss Summit期間，分享了自己領導方面的專業知識。這個峰會將聚集女性企業家和商業領袖，討論工作、母親角色和慈善事業的交集。廣受歡迎的企業家 Apolo Ohno 分享道：「Gold House 一直大力支援我們的社區，很高興能夠支持他們在提高美國亞裔企業家知名度方面的努力。更有益的是，這項活動是支持 St. Jude Children's Research Hospital 在結束兒童癌症 方面所做的努力。」

Covry Eyewear 的聯合創始人 Florence Shin 說道：「能與 St. Jude Children's Research Hospital 合作，我們深感榮幸。它的使命是透過其變革性的研究終結全球的兒童癌症，賦予下一代力量。」「透過免費分享 St. Jude 所取得的突破，St. Jude 挽救的每個孩子都意味著其他醫生和科學家可以利用這些知識來挽救更多的孩子。」St. Jude 患者 Maelin-Kate 的父母了解到了 St. Jude 研究的意義。

Maelin-Kate 在 5 歲時被診斷出范可尼氏貧血（Fanconi anemia）的罕見遺傳血液病，當地的醫師將她轉介到 St. Jude Children's Research Hospital 進行臨床試驗。這種疾病的患者不能產生健康的骨髓或血液，若不加以治療，它將可能導致白血病。在 St. Jude 的護理團隊，Maelin-Kate 得以完全康復。

St. Jude Children's Research Hospital 是一家人道主義機構，得到了成千上萬來自不同信仰和背景的美國人的支持，他們致力於終結兒童癌症和其他致命疾病。在社區的支援和捐贈下，病患家庭無需向 St. Jude 支付治療、出行、住房或食物費用。若想在今年的農曆新年間支援 St. Jude，請造訪 stjude.org/lunarnewyear。