敦城酒家推新年盆菜 坐家享年味

「敦城海鮮酒家」推出盆菜，讓您安坐家中，就可享用餐館的美味。

法拉盛 著名粵菜食府「敦城海鮮酒家」（Asian Jewels Seafood Restaurant）在疫情 期間繼續營業，為廣大顧客提供高品質的粵菜菜餚。食客可以通過外賣和電話預訂、來店中取的方式，享受美味。農歷新年將至，敦城特別向大家推薦盆菜，特別有年味，請提前預訂。

盆菜起源於香港新界圍村原居民的傳統食物，已有數百年的歷史，是一種雜燴菜式，一般包括十多款菜式。傳統的盆菜用木盆或銻盆盛載。每逢喜慶節日，如新居入伙、祠堂開光或新年點燈，新界的鄉村均會舉行盆菜宴。與煲出來的閩菜佛跳牆不同，盆菜以燉煮為料理手段，又因食材等的高度類似，常被稱為「廣式佛跳牆」。盆菜份量大，很適合家庭或知己好友約同一起享用，頗有氛圍。

「敦城」第一款盆菜是「四季平安盆菜」，有海參、火鴨、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、蔥油雞、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇 枝竹、西蘭花等食材，五人份 $188/十人份 $238。

第二款是「合家歡樂盆菜」，有原只鮑魚、海參、豬手、蓮藕、蘿蔔 、蠔豉、乾瑤柱、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹和西蘭花等等食材，五人份 $228/十人份 $338。

這二款盆菜份量都很足，買五人份的盆菜還贈送一隻薑蔥龍蝦，買十人份的盆菜送二隻薑蔥龍蝦。堂食外賣均可，但需提前三個小時預訂。

開業16年以來，敦城一直由著名港式粵菜名廚率領的團隊服務。無論是大宴小菜，或是港式飲茶美點，均出品精緻、服務親切貼心，在法拉盛家喻戶曉，在全紐約 遠近馳名。敦城的名菜數之不盡，並隨季節變換推陳出新。最近推出花膠燕窩羹、蟹肉魚肚羹、避風塘大蟹、金砂焗龍蝦、燒汁煎羊仔扒、溫哥華蟹炒糯米飯、金磚螺片、金針雲耳肥牛煲、XO醬爆皇子菇桂花蚌、薑蔥花雕走地雞、蔥撈響螺片等等，任何時候都有超過一百款菜式供應。

敦城海鮮酒家室內及戶外用餐的營業時間：每周七天，上午10至晚上9時半；茶市為日間10時至4時 。地址：133-30 39TH AVE. FLUSH-ING, NY 11354；電話：1-718-359-8600/8603。免費大型停車場。