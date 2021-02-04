財務規畫新思維 紐約人壽資產多元化服務「網」開多面

紐約人壽大法盛分行經理王海鋁(Lily Wang)指出，華人總想將一輩子辛苦的成果傳給下一代，高額資產有高額資產的規畫方式，平民百姓有平民百姓的理財方案。擷自紐約人壽官網

隨著美國 大選塵埃落定，新總統拜登上任，稅率將如何調整立即成為美國每位納稅人最關心的議題，尤其是許多高收入、高資產、高稅率的「三高 」人士，更是憂心忡忡：民主黨執政的七十年代，稅率曾經達到歷史最高的70%以上，這種風險也許不會重演，但稅率攀高似將成定勢。怎樣針對目前尚低的稅率環境和可變因素，選擇防衛性的高級應對策略？

日前，紐約 人壽舉辦了「掌控財富規畫的策略」網路講座，由紐約人壽高端資產規畫顧問、律師、CPA周恩明Alan Chew等專家出席演講，吸引近四百人參加。針對眾人關心的財富保障問題，立足掌控性與靈活性兼得，解析比較了運用信托規畫與人壽保險策略，新的退休 保障法案（SECURE ACT）與分散稅務策略。多元互動的網路線上問答，以及後續的一對一網路量身訂製溫馨服務，滿足來自全美各地線上參與者的問題；熱烈互動及反饋，既無安全隱患、又具跨地域高效優點。

王海鋁表示，紐約人壽財務實力雄厚，向社會各界大力招聘有志人士，在家上班、安居樂業，既幫助他人獲得財富保障，又成就自我職業生涯發展。王海鋁提供

許多人以為，資產規畫是有錢人才需要進行的財務規畫。任職於紐約大法盛分行經理(Partner)的王海鋁(Lily Wang)指出，這是個存在社區內常見的錯誤觀念。王海鋁表示，只要有了工作及收入，財富開始累積，不論是流動性的現金及股票，或只是固定性如房產等，針對這些資產的規畫需求及產生，尤其華人總想將一輩子辛苦的成果傳給下一代。高額資產有高額資產的規畫方式，平民百姓有平民百姓的理財方案。財務規畫最重要的精髓就是使用不同的金融工具，量身訂製貼切個人需要的財務規畫。財務規畫的內容及進行，也不僅是單純的數字帳面的運算，還涉及對未來財經市場走勢的觀察、預測及分析等專業領域資訊的投入。

在紐約人壽中，有說著各國語言的財務顧問，能針對不同的資產需求提供規畫方案建議，更有一支說著不同語言的高端資產規畫團隊提供多元化金融工具規畫策略。在其中，以華裔團隊表現最為優異，多年來一直是公司的業務支柱。王海鋁表示，該公司高端資產規劃團隊中有說著華語、粵語的律師、會計師及諮詢顧問提供建議，只要僑胞有資產規畫上的問題，可以參與紐約人壽舉辦的線上講座會，或致電王海鋁，由她安排進行線上一對一的資產規畫會議。

名列財富百強之列的紐約人壽，經過175年穩健發展，早已成為美國保險業的龍頭企業。1918年至1919年發生了現代史上最嚴重的流感大流行，世界三分之一人口染疫，而紐約人壽在那時即已提供至關重要的援助。經濟大蕭條、兩次世界大戰、災難性地震、愛滋病危機、股市崩盤、次貸危機，歷經了天災人禍，紐約人壽加倍努力地持續提供保障，以迅速支付理賠金著稱，並引領慈善事業，減輕了國民經濟所遭受的打擊，贏得上至超過10位美國總統、下至平民百姓的信任。

一個世紀後的今日，新冠疫情以最恐怖的方式，蔓延全球。紐約人壽與信諾基金聯手設立了「勇敢之心」專項基金，資助許多在新冠戰疫中過世的一線醫護人員的家屬度過財務難關。2020年公司已連續167年發放紅利，2021年將向合格保單持有人分放總額高達18億美元的紅利，為公司分紅史上第二高。利率下調、股市起伏波動、上下擺盪，讓大量私企老闆、三高群體備感風險莫測，在此時刻，紐約人壽提供風險管理策略及對應方案，可謂雪中送炭。在此同時，2020年年底紐約華裔市場業績比2019同期逆勢增長百分之十多，其中高端規畫團隊群策群力，加班加點，造競輝煌。

紐約人壽百萬圓桌會員王一舟表示，未雨綢繆，盡早規畫，才能從容應對充滿不確定性的未來。王一舟提供

未雨綢繆，盡早規畫，才能從容應對充滿不確定性的未來。紐約人壽將從二月開始，陸續推出一系列APG高端財務規畫討論，主題包括華人最喜聞樂道的房產投資 規劃的考衡、稅務多元規畫、退休規畫、商業規畫、資產贈予策劃、跨國資產規畫、壽險與遺產規畫、信托、投資規畫等。詳情請聯繫：王一舟（百萬圓桌會員），手機電話：929-369-1777。

疫災連綿，此起彼伏何時了？許多公司裁員，實體店關門停營，失業率空前增高。紐約人壽財務實力雄厚、理財有方、育才有道，向社會各界大力招聘有志人士，在家上班、安居樂業，既幫助他人獲得財富保障，又成就自我職業生涯發展，欲了解詳情，請即刻聯繫：王海鋁（大法拉盛分行經理），手機電話：917-822-9111