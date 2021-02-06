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機會總在生命轉角處 醫學背景出身 有著創業夢

紐約人壽緬街分行經理夏紅的創業夢
透過視訊開著小組會議的團隊，討論業務，也藉此在隔離時期，聯繫彼此感情。
透過視訊開著小組會議的團隊，討論業務，也藉此在隔離時期，聯繫彼此感情。

來自遼寧大連，任職紐約人壽緬街分行經理(Partner)的夏紅，從小就是「學霸」，學習特別好，喜歡跳舞，在學校能言善道，喜歡參加校內外詩歌朗讀比賽，十分活潑，是學校的風雲人物。因為高度自律，常擔任學校幹部，展現領導、溝通及協調的能力。其中擔任生活委員最令她印象深刻，擔任生活委員，必須每天一早，天還沒亮，雞還沒叫時，就得從被窩中鑽出來，起身去到學校，展開一天工作：拿鑰匙開門，排值日生、督導熱飯等班上大小雜事，是班上的「管家婆」，但這管家婆可不好當，尤其在天寒地凍的東北冬天早晨，從溫暖的被窩裡爬起，下午下課後，得關燈鎖門，最後一個離開，這堅毅自律的功夫，對於十來歲的小娃來說可不是一件容易事。

自立自律領風騷

白袍生涯看生死

個兒高挑、輪廓深邃的夏紅，求學時期數學表現十分優異，高中畢業後，以全大連市數學高考第一名之姿，考進瀋陽中國醫科大學小兒科。醫學院畢業後在大連兒童醫院當了五年的小兒內科醫生。五年的奔波於看診及急診室間的高度身心緊繃的日子，看盡生死離別，生性活潑的夏紅感到累了，雖捨不得一個個小病人稚嫩、天真的臉蛋，但她決定離開醫院，開創生活另一章節，追求開創自己的事業。

脫下白袍的夏紅，隨即展開實踐創業夢想之路，在研究市場後，夏紅選擇投入化妝品市場。創業之初，夏紅從開發貨源、批貨、市場調查、開發客戶、鋪貨，一手包辦，憑藉熱忱，披星戴月的經營了五年。當了忙進忙出，凡事靠自己的小老闆五年後，夏紅興起到美國發展的念頭。個性勇往直前、有夢就去追逐的夏紅，於是結束在中國的生意，遠渡重洋來美。

人生無用不上經歷

轉念之間改變人生

2011年來到美國新澤西，初期享受亞美利堅風格家居生活。但笑稱自己在家待不住的夏紅，認為自己的美國夢不應只是在家往窗外賞花養鳥的生活，在新澤西韜光養晦三年，一邊充實自己，一邊找尋機會，尋求再次點燃創業夢。幾番思考後，決定來到充滿機會的大蘋果紐約市

來到紐約的夏紅，首先選擇在布碌崙一家婦產科當助手，這是夏紅在美國創新職涯的起手勢，了解自身條件的她想要結合以往的醫學專業知識及銷售業務經驗，為華人新手媽媽提供母與子雙重照護的月子中心。

就在夏紅全心專注於開創新事業的同時，中國家裡傳來噩耗，夏紅在中國擔任籃球選手的哥哥，因罹患胃癌而離世，留下年邁的母親及妻女，還有一大筆醫療費用欠債。回憶哥哥的離世，夏紅略帶感傷的說，哥哥在離世前已察覺到自己身後將帶給妻女一大筆欠債，沒有他的家，經濟上將陷入困境，並感嘆未能在生前投保壽險，在自己生命逝去後為妻女日後生活提供保障。時至今日，哥哥說這話時滿臉愁容、無助的面貌仍深印在她的腦海中，這也是她決定投入壽險業的初衷及多年來從業的最大使命感。

哥哥的離世，讓夏紅重新思考生命對周圍人的意義及責任。生命的消失帶給周遭人情感上的空洞，可藉由精神的撫慰而逐漸充實，但經濟上的缺口，卻是硬梆梆的即刻形成。回到美國的夏紅，一方面馬上購買了保險，一方面思考、評估投身壽險業的可能性。

藍天白雲下的紐約

創業之路始於人壽

一心想在美國開創一番事業的夏紅，於是積極接觸、研讀壽險相關知識及各家壽險公司資料。博聞強識的她，不一會兒工夫就將壽險及市場上各大壽險公司研究透徹，在研究各家壽險公司資料的同時，夏紅完成證照的考取。在收集各家保險公司資料後，夏紅一家一家造訪面談，與其說各家保險公司面試她，還不如說她面試各家保險公司，因為她清楚知道她對這份工作的期待及使命。面試中她問的問題讓對方難以招架。在一番研究及與各家保險公司一輪面談後，夏紅選擇了紐約人壽，全美第一大互惠保險公司。

為什麼選擇加入紐約人壽？夏紅分析：一、紐約人壽互惠保險公司，財務盈餘不像上市壽險公司容易受市場波動而震盪，二、紐約人壽是全美第一大互惠人壽保險公司，三、紐約人壽是財富前百強公司，全球前25大資產管理公司，四、紐約人壽在成立170多年(今年已175年)中，連續160多年(今年為第167年)發放紅利，顯示紐約人壽雄厚的財務實力，及穩健的營運和投資策略，五、產品明確紮實，可依客戶財務需求，量身訂製規劃，六、紐約人壽有堪稱業界圭臬的業務培訓制度，尤其漢語輔助培訓，更是能讓剛入門的華裔業務人員在初入門時，以自己熟悉的語言，吸收新資訊，中英語雙管齊下，在極短時間即可為自己裝備好專業知識，七、紐約人壽的經理制度，在紐約人壽裡，經理專職擔任培訓業務代表，手把手的帶領每個新進人員進入業務軌道上，角色上比較像球隊的教練，了解且協助每個人發揮各自的潛力，而非頤指氣使的傳統上司角色。

緊跟著系統走

抓住成功的手

在對紐約人壽透徹的了解後，2016年，夏紅正式成為紐約人壽的一份子，一進入紐約人壽，好學、強學的她馬上就愛上紐約人壽的培訓制度。紐約人壽對業務代表的培訓課程從團隊小組開始，到分行、分公司、地區層級都具備，甚至可以網路遠端上課。舉夏紅所在的分行為例，分行內的訓練中心，每天都有預先安排各式各樣的課程，供每位業務代表依個人需要前往上課，分行內有專業培練師與業務代表切磋、討論個案，整套培訓課程規模如同大學一般，這幫助包括夏紅在內的許多人迅速進入業務就緒的狀態。據了解，紐約人壽花在每位新進業務代表，頭三年就高達25萬美元。

聽著開朗的夏紅講述入公司的業務推廣經驗分享時，似乎聽不出來為了客戶一個小金額的保單，當天來回費城是件苦差事，她反倒認為，每個單不論金額大小，都是結緣的開始，一個大單或可達標獲獎，但是每個小單都是散播壽險理財意識種子的開始。

當上經理後的夏紅，馬上組織好團隊，轉換身份，扮演導師的角色。現在的夏紅，每天早上起床，就像小時候一般，當起團隊的管理委員，召開會議，排定業務時程，個案研討，傾聽成員的業務反饋，一起面對、解決問題，同步成長。

醫學出身，對數字相當上手的夏紅，一直有個創業夢，從中國到美國，尋找機會，之前的創業夢，雖充滿熱情，但單打獨鬥，缺乏方向。來到美國後，陌生的市場及資金阻擾異國創業夢，歷經人生轉折的夏紅，進入壽險業，藉由紐約人壽開創屬於自己的事業。在紐約人壽接受專業業務及市場訓練後的夏紅，回頭審視早期創業經驗時，才知當時的不足處。千金難買早知道，真實人生沒有時光倒轉機，錯失過的事物不再回，但機會總出現在生命的轉角處，是機會等待你轉身覓見呢?還是尋找機會的你因而改變了一生呢？抓住機會在紐約人壽一圓創業夢的夏紅，在藍天白雲下的紐約，以開朗的笑聲，充滿幹勁的優雅身影認真撰寫著創業故事的每一章節，並期待更多人參與她的故事，也期待為他們在紐約人壽的創業故事寫上序言。如果哪天在緬街上遇見夏紅，給自己一個機會，跟熱情、健談的她談上幾句話，你的人生將有所獲益！

2018年從長島分公司總裁約翰‧克理手中獲頒「百萬圓桌會員」獎。
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每個獎項對夏紅而言，是里程碑，也是朝下一個階段邁進的開始。
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紐約人壽緬街分行新科經理─夏紅。
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紐約市 壽險 美國

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