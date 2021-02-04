眼睛免遭年齡性黃斑變性的7種方法

紐約 玻璃體視網膜顧問的醫學和外科視網膜專家李宏恩說，與年齡有關的黃斑變性（AMD）是人們50歲以上失明的主要原因之一。早期診斷和治療是預防視力喪失的關鍵。他表示，臨床經驗中證明許多華裔美國 人患有AMD。他們將推廣並提高社區對AMD的認識，以便患者能夠獲得維持視力所需的最佳護理。

AMD是一種退化性疾病，發生在黃斑的視網膜部分受損時。它是眼睛的一部分，可提供清晰的中央視覺，使人可直視物體。隨著年齡的增長，中央視力退化會干擾日常活動，如駕駛、閱讀和看見面部的能力。一旦發現視力有變化，求助專業眼科醫生可及早地診斷並正確治療避免失明。可惜的是，大多數AMD患者並沒有意識到或忽視了這個慢性健康問題。學會提供以下七個步驟來幫助人們維護眼睛的健康：

1、定期眼科全面檢查。 AMD通常沒有預警跡象，故唯有定期的全面眼科檢查才可早期診斷和治療。建議40歲時開始進行眼疾篩查。65歲時，即使沒有症狀或眼睛問題，也應每隔一到兩年進行一次檢查。

2、戒菸。大量研究顯示，吸菸者罹患AMD的風險及其發展速度是不吸菸者的二倍。

3、均衡飲食。研究指出，進食富含水果，蔬菜和富含營養的食物（例如鮭魚和堅果）的飲食，可降低罹患AMD的風險。常食鮮魚（omega-3的重要來源）的患者罹患AMD的風險較低。

4、服用正確的維生素。維生素可延緩晚期AMD的進展，並幫助人們保持更長的視力。但是請確保它是正確的維生素組合。

5、定期運動。每周鍛煉3次可將患AMD的風險降低70％。研究還指出，運動可降低AMD早期和晚期的機率。

6、使用AMSLER網格測試視線。簡單的一分鐘測試，可幫助及早發現視力AMD問題。

7、了解家人的眼部健康史。若近親有AMD病史，則患此病的機率就會增加50％。記得眼科檢查之前，了解家族病史。

紐約玻璃體視網膜顧問（VRCNY）是長島 和皇后區最值得信賴和經驗最豐富的視網膜診所。它是長島Northwell Health眼科研究所選擇的官方視網膜診所，並且在患者護理和臨床研究方面得到全國認可。 VRCNY社區服務已有40多年了。玻璃體視網膜顧問的患者可以在長島和皇后區獲得有關視網膜疾病的大多數國家臨床試驗。今年2月，紐約玻璃體視網膜顧問的視網膜專家加入了美國眼科學會，向公眾介紹有關AMD的事實。

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