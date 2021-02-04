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伯大尼畫室幫助申請藝術院校

紐約訊
該畫室學生正全神貫注創作，發揮創思。
該畫室學生正全神貫注創作，發揮創思。

位於皇后區雷哥公園的「伯大尼畫室」自2007年創校以來，輔導想要走藝術繪畫、建築及設計路線的學生，準備具個人特色的繪畫作品集，以參加各藝術院校或是研究所的甄試，歷年來成績斐然。近年來，許多學生紛紛考上LaGuardia High School 、藝術名校FIT、Parson、The Cooper union 及康乃爾大學、賓州州立大學和紐約帕森設計學院等名校建築研究所，展現出伯大尼畫室在藝術教育上的實力。

畫室採小班教學，2021因疫情緣故，每班學生不超過三人。以藝術家工作室的角度指導學生，依據學生不同的天賦及需要，設計特別適合個人的教案，與學生一同深入研討繪畫問題，使學生在學習過程中養成獨立創作、思考之能力，並達到各人之目標。除了申請學校，另外為了使每個人的創作經驗更加豐富及全面，伯大尼畫室定期帶領學生到戶外寫生，參觀博物館，並為學生招開成果展，使學生的藝術涵養有更全面的成長。

該畫室老師賴穎儒表示，為學生提供一個藝術的家園是極其重要的，因為繪畫的創作需要沉穩的思考、深入的觀察及溝通，甚至需要繪畫情感的表達與抒發。伯大尼畫室環境溫馨，教師們針對學生不同特點作有效的教案。除了繪畫的技巧外，也有許多藝術史的教學，當代繪畫大師作品討論，讓他們在充滿藝術氣息的環境中成長。

該畫室學生除了成功的錄取藝術名校外，有許多更分別拿下Scholastic Art and Writing Award全美青少年文藝創作大賽繪畫創作的各個獎項。2020年，許多得金牌獎(Gold Key)的學生，作品也得以在曼哈頓的大都會博物館展出。這些同學的得獎，不但是他們所就讀學校及父母的榮耀，也為自己帶來極大的鼓勵。

該校招收對繪畫及藝術有興趣的成人、兒童及想申請藝術院校的學生。對於想以繪畫作品集申請學校的學生，現在正是最重要的衝刺時間，許多藝術院校的作品審核截止日期都在是1、2月，必須及早作準備。

伯大尼畫室位於雷哥公園近皇后大道，64-85 Booth ST. # B1，近地鐵R、M車63Dr/Rego Park站，交通方便。詳情請瀏覽該畫室官網：www.stoneandbethany.com或致電：347-886-2330、718-897-3275。

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