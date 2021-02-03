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法國傳奇喜樂嘉Delacre高級禮餅新春賀禮最佳選擇

紐約訊
喜樂嘉鬆脆的歐式曲奇和香脆的牛油蛋捲，高品質享譽全球。
喜樂嘉鬆脆的歐式曲奇和香脆的牛油蛋捲，高品質享譽全球。

比利時，被譽為世界知名巧克力的王國，這裡的巧克力工藝歷史悠久，隨著時代推進還不斷地突破與創新。可單吃巧克力似乎容易甜膩，曲奇與巧克力的結合絕對是更好的搭配。

比利時皇家官方指定供應商，擁有百年歷史的品牌：法國傳奇喜樂嘉Delacre，完美地將100%比利時巧克力與曲奇餅融合。125年來專注於高品質與創新，糕點在喜樂嘉的雕琢下，成為了比利時的精神與藝術。

法國喜樂嘉Delacre，創始於1891年，是歐洲百年名牌高級禮餅。比利時皇室指定的曲奇供應商，喜樂嘉糕餅是皇家與貴族下午茶的必備點心。喜樂嘉恪遵嚴謹的製作工法，堅持採用最地道精選的原料，最優質牛油，配上絲滑綿密的百分百純正比利時巧克力，每一塊喜樂嘉曲奇，都是老師傅巧手製作而成，有淡淡的香草味的金棕色牛油蛋捲、撒有椰奶屑覆蓋著濃烈比利時黑巧克力的薄脆餅等，入口即化，甜而不膩，獨特的風味和無與倫比的口感，喜樂嘉皇家禮餅品質口碑享譽全球，滿足了各種不同的味蕾。

即將到來的2021春節，不再需要為了挑選送禮佳品而煩心，選擇與比利時皇家同步的豪華高級喜樂嘉Delacre禮餅，歐洲原裝進口，數款不同的豪華鐵罐裝禮盒，包裝精美，風味絕佳，送禮大方美觀氣派不失面子，收到禮物的親朋好友一定喜歡，絕對是年節禮餅不二選擇。

美國太子行作為法國喜樂嘉Delacre曲奇餅的美國代理商已有20餘年，在全美各大華人超市及零售店均有售賣。想知道更進一步訊息或購買，亦可瀏覽太子行官網popus.com或致電美國太子行1-800-732-2328。

喜樂嘉Delacre高級禮餅禮盒，比利時皇家官方認定，黑巧克力與曲奇完美結合，年...
喜樂嘉Delacre高級禮餅禮盒，比利時皇家官方認定，黑巧克力與曲奇完美結合，年節送禮首選。

皇家 美國 華人超市

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