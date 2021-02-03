法拉盛東溢豐遷王子街主打川粵私房菜

新東溢豐餐廳之貴賓KTV廳時尚氣派，富麗雅致。

在法拉盛 享譽18載的東溢豐大酒樓，今春捲土重來，改名新東溢豐餐廳，已遷至熱鬧非凡的王子街美食廣場中心地帶，主打川粵私房菜，仍由原班人馬主理。新張期間，為向疫情 中勞苦功高的醫護人員致敬，凡是在法拉盛醫院、診所和藥房工作，到新東溢豐訂餐並表明身分，一律可享九折優惠。

新東溢豐英文名為698 Cafe，寓意「六六大順，長長久久，生意大發」。如今為了迎接「牛」轉乾坤，否極泰來的牛年到來，該餐館禮聘五湖四海、各有拿手絕活的七位大廚，悉心烹製年夜飯，囊括大家熟悉的正港粵菜、刺激過癮重口味的川式風味、甚至閩魯湘等中國各大菜系，全都可以在新東溢豐吃到，體貼兼顧多元文化客群。

早在18年前，粵菜主廚陳植安即已開始全程參與東溢豐大酒樓的廚政。今天他推薦的八寶鴨是十足的功夫菜。該菜取一隻肥瘦勻稱的長島 鴨，去骨架，然後將八種以上名貴配料，諸如瑤柱、豬肝、鴨胗、蟹肉、蝦米、鹹蛋黃、冬菇、蓮子、陳皮和糯米等，填入鴨的腹腔，再經過繁複的炸、蒸和勾芡等程序，最後用紹興酒、醬油和白糖等調味。成品油亮飽滿，鮮香味濃，肉質酥爛，老少咸宜，足堪充當新春團圓宴的主菜。陳主廚還推薦新春年菜香蔥羊排、韭黃炒螺片、避風塘斑塊及海王卷等，風味絕佳，一試傾心。

至於川菜主廚林中楠，則把「興趣當飯吃」，自幼醉心研究菜品。他介紹，該餐館高級獨有菜色—剁椒帝王蟹、水煮海參與紅油鮑魚；另有平民美食—曾獲米其林好評的麻婆豆腐以及酸辣土豆絲、水煮魚與泡椒田雞等，都是饕客每次必點的心頭好。

另一位川菜廚師王文琦原任職法拉盛著名餐館。他推介重慶沙坪壩名菜，也是川菜代表作—毛血旺。具體作法是，先用黃豆芽、豬骨、老薑、花椒和料酒等，以小火煨製成湯，再放入滷好的肥腸、毛肚、鴨血、百葉、黃喉和午餐肉，加入醬料、胡椒、乾辣椒，最後淋下滾燙的油即成，麻、辣、鮮、香四味俱全。

新東溢豐占地近四千呎，樓分上下，筵開八席，闢有兩個貴賓廳兼KTV房，純白大理石地板，搭配水晶吊燈，華貴舒適，盡顯高雅大器。餐廳地址: 法拉盛王子街(Prince St.)39-07號1H單位(介於39大道與羅斯福大道之間)；網站: www.698cafenyc.com；電話: 718-210-7369。餐廳七天營業，早11-晚10時，歡迎外賣或自取，外送服務有GrubHub、DOORDASH、UBER EATS、飯團外賣、熊貓外賣、OPEN FOOD。