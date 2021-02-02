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北港台菜冬令鍋品暖心特專組合歡迎預訂新春辦桌菜團圓宴客

紐約訊
林師傅自創的富貴炒圓仔深受僑胞喜愛，除了美味也意喻團圓過新年。
林師傅自創的富貴炒圓仔深受僑胞喜愛，除了美味也意喻團圓過新年。

北港台菜林師傅充满愛的古早味拿手菜，受到來自台灣僑民以及中外人士的高度肯定。疫情期間，雖然只提供外賣服務，仍受到各界人士的踴躍支持。為達謝僑胞們，林師傅特別推出三款冬令鍋品暖心特專組合：（一）什錦砂鍋組合；（二）麻油雞酒鍋組合；（三）羊肉鍋組合。

冬令鍋品取價$128（一）適合8-10人份的什錦砂鍋組合包括：什錦砂鍋，紅燒茶排骨，高麗菜，臭豆腐，韮菜花蒼蠅頭，塩酥雞，林師炒大腸，2份滷肉飯，薑蔥牛肉絲，筍尖肉絲。取價$118（二）的麻油雞酒鍋組合，適合6-8人的菜式包括：客家小炒，胡椒蝦，蚵仔煎，蔥油魚片，麻辣鮮中卷，三杯豆腐，高麗菜，2份滷肉飯，椒塩排骨。取價$108（三）適合5-7人的菜式包括：羊肉鍋，林師傅魚片，五味蝦，三杯中卷，九層塔海瓜子，香乾肉絲，高麗菜，2份滷肉飯。

林師傅設計的兩款適合新春團圓宴客的傳統辦桌菜，包括適合8-10人的六道合菜：麻油雞酒米糕，富貴炒圓仔，筍乾大封肉，西魯肉（白菜滷），清蒸五柳魚，糊塗蝦球等，取價$198。適合10-13人的八道合菜包括：海鮮五柳枝，宜蘭鴨賞，鳯梨蝦球，北港全魚，西魯肉（白菜滷），筍乾大封肉，富貴炒圓仔和麻油雞酒米糕，取價$258。

北港台菜地址：59-14A Main St., Flushing, NY 11355（緬街新中美超市對面，近495公路，停車方便），電話：718-886-8788，營業時間：11:00am-9:00pm。

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