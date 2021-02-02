「戰勝病毒 堅強面對」有獎徵文開始

「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽由親情健保計畫和亞美醫師協會主辦，世界新聞網合辦。

疫情 肆虐的2020年，全球都先後捲入這場戰「疫」。然而人類能夠一次次戰勝病毒，靠的不僅僅是科學的力量，更多的是由親情和愛所幻化而成的信念。亞美醫師協會（CAIPA）及親情健康保險公司藉此徵文比賽，希望能夠分享您或您身邊人的抗疫故事，以此激勵或啟迪更多身陷困境中的人堅定信念，走出疫情的陰霾， 迎接美好的明天。

本次徵文比賽只接受原創文稿，以「戰勝病毒 堅強面對」為主題，敘述自己或身邊人對抗新冠病毒的感人經歷或故事。本次比賽形式為電子投稿，中文字數以700-1000為限，文體不拘（電子稿件可附至多3張圖片，每張圖片大小不超過1MB）。

請在投稿時標註個人信息：投稿人姓名、年齡、電子郵箱、聯繫電話、住址（區、郡）及郵編，您的所有個人信息將會被嚴格保密（本次參賽地區僅為紐約市 五大區、長島或威徹斯特郡的居民）。投稿郵箱：[email protected]，郵件主題請標明：成人組或青少年組「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽；截止日期：2021年2月28日。

評審方式：初審由世界日報資深編輯進行評審，每組評選20名入圍；終審由亞美醫師協會和親情健保計畫聯合評審，投票評選各組獲獎名次。評審組將根據以下四個方面進行綜合品評：文章主題（30%）、原創性（30%）、結構（20%）以及形式（20%）。

獎項設置：成人組（20歲及以上）以及青少年組（19歲及以下），每組分別評選出。獲獎公布日期：2021年3月19日，獲獎作品將會刊登至世界新聞網、世界日報副刊、亞美醫師協會「醫生」雜誌等其他出版刊物中，並會在相關網站刊載。

一等獎1名，獎金500美元 ；

二等獎1名，獎金300美元；

三等獎1名，獎金200美元；

優秀獎5名，獲30元亞馬遜禮品卡各一張；

入圍獎12名，獲10元星巴克禮品卡各一張。

亞美醫師協會是大紐約最成功的獨立醫師協會，擁有超過1000位頂尖醫生及專業醫護人員，涵蓋70多個專科，在紐約為超過50萬亞裔提供高質素醫療服務和護理。

親情健保計劃網址 http://www.affinityplan.org/LiveChinese。