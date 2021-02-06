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「位元堂」 千喜國際美東總代理

紐約訊
百年歷史值得信賴「位元堂」皇牌產品「扶正養陰丸」、「燕窩白鳳丸」、「六味地黃丸」，美東各大中西藥房、參茸雜貨店均有銷售。
百年歷史值得信賴「位元堂」皇牌產品「扶正養陰丸」、「燕窩白鳳丸」、「六味地黃丸」，美東各大中西藥房、參茸雜貨店均有銷售。

「位元堂」本著「以誠意用心造藥，憑信譽繼往開來」的宗旨，誠心宏揚中醫藥保健智慧，細心了解現代人的保健需要，提供全面兼優質的中藥產品及服務，力求開創中式保健新領域。「位元堂」產品百年歷史值得信賴，美東總代理千喜國際食品集團。

「位元堂」這個最為香港人熟悉、歷史悠久的中藥品牌，始創於清光緒23年（1897 年），由出身官宦的黎昌厚與數名志同道合之士所創辦，依循傳統古法配方，虔製優質成藥，發揚中醫藥智慧，安舊立新，全心傳承中藥傳統。後經其中一名始創人兼中醫師潘厚存的多番研究，創製出第一代「養陰丸」，為當時的老百姓提供良方妙藥，廣受尊崇。直至1952 年，位元堂從廣州遷往香港，並於1980年取得註冊商標，正式成立「位元堂藥廠有限公司」，秉承優良傳統並開創中式保健新領域。

時至今日，位元堂對藥材、產品的堅持始終不變，高度重視質量與品牌信譽，同時不斷求進，研發多元化的醫藥產品，將博大精深的中藥產品推廣至世界各地，遵從品牌創立宗旨。任憑時代變遷，位元堂恪守古方正藥，成功結合現代化的優質製藥技術和營運管理策略，嚴格監控產品質量，對旗下產品的功能性、安全性和方便性訂立最高標準，這三大要素亦是位元堂研發部在開發產品過程中嚴格遵守和追求的目標。

憑藉品牌全面執行企業宗旨，成功鞏固了位元堂在中藥業界長盛不衰的地位，皇牌產品經年備受推崇。譬如「扶正養陰丸」─國內又名「扶正養生丸」，具扶助正氣、袪病強身、溫陽散寒、益氣健脾保健功能。適用於體力衰弱、脾胃虛寒、咳嗽痰多、病後失調、機能退化及心脾兩虛，氣血不足所致的神疲體倦、食慾減退等症。

位元堂「燕窩白鳳丸」小丸突破原有百年配方，採用上等精選燕窩配以多種名貴天然中藥研製而成，燕窩成分能有效促進表皮細胞增生，加速新陳代謝，令肌膚變得細緻幼嫩。其他有效成分能改善女性經期不適症狀，如小腹痛楚等問題。燕窩白鳳丸補而不燥，四季皆宜，絕對適合工作繁忙而疏於保健的現代女性，潤澤妳的「內外美」，是滋陰養顏的保健佳品。有助補益氣血，補益肝腎，活血除煩，滋補養顏。

經典藥方「六味地黃丸」特適用於治療腎陰不足所致的腎陰虧損﹑腰膝酸軟﹑口腔痱滋﹑頭暈﹑午後潮熱﹑口乾舌燥等症狀，滋陰補腎，填精益髓。

位元堂「扶正養陰丸」、「燕窩白鳳丸」、「六味地黃丸」美東總代理千喜國際食品集團（Starway International Group），電話：（718）417-1788，網頁：www.starwayinternationalgroup.com。

百年歷史值得信賴「位元堂」皇牌產品「扶正養陰丸」、「燕窩白鳳丸」、「六味地黃丸」...
百年歷史值得信賴「位元堂」皇牌產品「扶正養陰丸」、「燕窩白鳳丸」、「六味地黃丸」，美東各大中西藥房、參茸雜貨店均有銷售。
百年歷史值得信賴「位元堂」皇牌產品「扶正養陰丸」、「燕窩白鳳丸」、「六味地黃丸」...
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「位元堂」千喜國際美東總代理扶正養陰丸/六味地王丸/燕窩白鳳丸各大中西藥房參茸雜貨店均有銷售

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