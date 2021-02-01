通往新世界超市停車場的指南

新世界超市停車場，多條道路可以駛入。

新世界超市（J Mart）位於法拉盛 緬街黃金地帶，超市內每日消毒，占地萬呎超大空間，天天特價，每日新鮮貨品，讓您在寬廣的空間裡安心購物。鑒於緬街實施私家車限行，請留意有多條道路以及線路讓您輕鬆行車至新世界停車場，安心購物。購物滿 $30免費停車2小時，購物滿 $200免費停車一整天。

路線1 （從Kissena Blvd 駛入）

*從Sanford Ave 右轉入Kissena Blvd

*行至停車場入口右轉進入

路線2 （從495 LIE 駛入）

*緬街上北向行駛至Sanford Ave左轉

*右轉入College Point Blvd

*右轉入Roosevelt Ave

*右轉入Prince St/40th RD

*40TH RD 盡頭直行開進停車場

路線3 （從北方大道駛入）

*緬街上南向行駛至37th Ave 右轉

*至Prince St左轉

*直行至40th Rd 盡頭開入停車場

商品的多元化也是該超市的特色之一。超市貨品應有盡有，從新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果，到南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品、中日韓台歐美熱銷零食等，貨品齊全、琳瑯滿目。

臨近農曆新年，新世界超市的年貨區已擺出「金元寶」、「財神爺」與「金鼠聚福」等糖果禮盒，門口貨架擺設各式禮盒與點心，各類年糕、利事糖、果脯、零食禮包、瓜子、蛋捲、開心果、杏仁餅、鳳梨酥、柿餅、棗子、巧克力、酥餅、芝麻糖、麻花捲等，年貨熱銷品應有盡有。店內每日都推出不同貨品以特價酬賓，接受糧食券 ，一站式輕鬆選購所需要的商品。

新世界商城及超市法拉盛地址：羅斯福大道136-20號；電話：718-661-0099。