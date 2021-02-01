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世界日報2021【年曆手冊】【桌曆】開始兌換

紐約訊
圖為2021「世界日報桌曆」封面。
圖為2021「世界日報桌曆」封面。

世界日報出版的2021【年曆手冊】及【桌曆】贈送活動已經開始。今年讀者可以在皇后區法拉盛的「順安堂中藥店」、「世界書局」及布碌崙的「紐約人壽長城分行」（需電話預約）、世界書局等贈書點領取。

領取方式請剪下本報紐約工商版（C1頁）的兌換券並填妥個人資料，前往各地贈送處領取，每券一本，每人每天限領取兩本，送完即止。

紐約人壽在針對美國運營的800多家人壽保險公司的評級中，獲得四大主要評級機構給予任何美國壽險公司最高財務實力評級的兩家公司之一。作為本次世界日報年曆手冊及桌曆的贈書點之一，紐約人壽希望各位讀者能在前往兌換之前先電話預約，以確保順利兌換。

在台灣擁有80年歷史的老字號法拉盛順安堂，由林老闆夫婦親自主理。本身為中醫師的林先生30年來對藥材把關嚴格，受到僑胞信賴。作為本次世界日報年曆手冊及桌曆的贈書點之一，法拉盛順安堂歡迎讀者踴躍前往兌換，同時也歡迎大家前去消費。

年曆手冊是世界日報的旗艦出版品，多年來廣受僑胞使用與喜愛，也是世界日報送給讀者的賀年禮。年曆手冊除了方便好用的記事欄目，該書實用內容還包括華裔社區主要服務機構熱線、美國地區時差圖等。

為感謝讀者多年的支持和愛護，世界日報今年同時編製了精美的牛年桌曆，用名畫家大澤人的畫作為封面，是賀年好禮。即日起世界日報讀者可前往以下贈書點憑紐約工商新聞版上之兌換券索取，【年曆手冊】及【桌曆】均用同一兌換券，一券一本，每人每天限領兩本，數量有限，贈完即止。

兌換處：

【法拉盛】

1. 順安堂

地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354

電話：718-445-2252

2. 法拉盛世界書局

地址：136-19 38th Ave., Flushing, NY 11354

電話：718-445-2661

【布碌崙】

3. 紐約人壽長城分行（需電話預約）

地址：720 64th Street, Brooklyn, NY 11220

電話：718-630-3966

4. 布魯克林世界書局

地址：819 60th St., Brooklyn, NY 11220

電話：718-871-5000

圖為2021「年曆手冊」封面。
圖為2021「年曆手冊」封面。

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