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冬令進補 慎選中藥材順安堂淺談正確吃補

紐約訊
台灣80年老字號的順天堂出品的科學中藥超過600種，都需經過國家安檢測試才能上巿，食品安全有保証。
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冬天進補的由來源自於早期農業社會，當時不像現代生活富裕，餐餐有肉，在辛苦勞累一整年後，選擇在冬天好好補補身子，好好休養，現代人的營養不缺乏，有些熱性體質的人，在進補後反而火上加油，出現上火的症狀，補過頭了那該怎麼正確吃補？

首先，要先了解自己的體質，虛則補之，若有氣虛、血虛時，便可以補氣補血，若陰不足便可以養陰，火氣大的實熱性體質，不能亂補。順安堂林中醫師介紹幾種常見體質及適合的進補方式：

◆氣虛體質，症狀表現常常反覆感冒，講話有氣無力，四肢乏力，容易流汗，腹部有下墜感等，可以服用補氣中藥，例如：黃耆、黨參、西洋參、四君子湯、六君子湯、補中益氣湯等。

◆血虛體質，面色蒼白或萎黃，容易頭暈心悸，皮膚乾燥，月經量少等，可以服用當歸生薑羊肉湯或四物湯來補血養血。

◆氣血兩虛體質，兼有氣虛及血虛症狀時，可以服用八珍湯、十全大補湯，市面上常見的藥燉排骨就是用十全大補湯為基底。

◆陽虛體質，是屬於比較虛寒、冷底的體質，比較怕冷，喜歡溫飲，可以吃比較熱補的麻油雞跟加有肉桂、八角、茴香等溫熱藥材的羊肉爐。

◆痰濕體質，容易感到疲倦、身體困重，解便黏膩，可以服用四神湯來健脾胃祛濕氣。

◆陰虛體質，容易口乾，手心腳心熱感，皮膚乾燥，不要吃烤炸辣，避免熬夜，可以吃些養陰食材藥材，例如：白木耳、百合、麥門冬、生地黃。

◆實熱體質，容易上火、冒痘痘、便秘痔瘡出血，不適合溫補熱補，與陰虛體質一樣不要吃烤炸辣，避免熬夜，可以適量服用清熱解毒藥材食材，例如：綠豆、冬瓜、愛玉等。

◆瘀血體質，循環不好，有痠痛問題，避免涼性食材藥材，可以服用燒酒雞，燒酒雞裡的酒、當歸、川芎都具有活血的效果。

常見進補藥材包括：(一)人參：大補氣血，容易上火者，可以改西洋參，或用黨參，但黨參補氣力道較弱些。(二)黃耆：補氣固胃表，氣虛容易感冒容易自汗出者，可以吃黃耆。(三)當歸：補血活血，歸身補血多，歸尾活血多。(四)川芎：理氣活血，性溫。(四)甘草：有生甘草跟炙甘草，生甘草清熱解毒，炙甘草補脾胃調和藥性。(五)地黃：有生地黃熟地黃，生地黃養陰涼血，熟地黃益精補腎。(六)紅棗：味甘，益氣補血。(七)茯苓：健脾胃祛濕氣。(八)枸杞：明目，養肝腎。(九)桂枝：溫通經脈，手腳冰冷者可以服用。

林中醫師提醒民眾，選購常用中藥材時，應辨識外觀、氣味，而高價位的中藥材，則要注意是否為假貨，例如將麵粉或某種植物當作冬蟲夏草販售。由於進補的藥材優劣會影響到進補效果，以常見進補藥材為例，提供民眾選購參考，例如黃耆以粗長、味甜、有粉性者佳，黨參以粗壯、氣味濃、嚼起來無渣較好。杜仲要選擇皮厚、塊大、內表面暗紫色，地黃以黑色柔潤、甘味濃為佳，天冬則要選擇肥滿、黃白色、半透明者，而冬蟲夏草以完整、蟲體豐滿肥大，外色黃亮、內色白者為佳。挑選藥材時要有「看」、「聞」的動作，觀看藥材外觀是否有異樣，例如是否發霉，由於不肖業者會以薰硫磺防腐，因此如果聞到奇怪的酸味，也要注意，例如：黃耆、黨參太白、有酸味，就要提高警覺。他特別建議消費者，選購幾種常用中藥材的秘訣，像是枸杞、紅棗等果實類，最好找飽滿、肥大的，不要選購外觀黑黑乾乾、或是大而鬆的藥材。 此外，判斷藥材是否薰硫磺，最簡單的方式是聞聞看是否有酸味，或者觀察藥材顏色是否過白，如果無法確定，可以先買一包藥材回家試煮，如果湯喝起來帶有酸味，那麼幾乎可以確定其中有藥材薰過硫磺。

林中醫師特別介紹順天堂科學中藥，所謂濃縮的定義，必須要先經過水煮，水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等，在水煮的過程中被分解掉，藥材中時常含有的重金屬成分，都只會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥，再經過萃取，這時取得的藥粉才是真正的濃縮中藥粉。

「順安堂」中藥號專業經營世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥鮑魚、日本干貝、印尼燕窩、韓國高麗參、台灣順天堂科學中藥、台灣養生零食、台灣藥廠中成藥、健康食品、以及台北迪化街年貨。

紐約的順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面。電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

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