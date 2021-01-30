麥當勞辣味黃金雞塊和Mighty辣醬下周McDelivery限時供應 DoorDash免費為您送上

麥當勞再次推出辣味黃金雞塊和Mighty辣醬，於2月2日至6日期間通過McDelivery使用Door Dash*送餐服務，消費滿$20即可使用優惠編碼SPICY免費獲享六塊辣味黃金雞塊。

循眾要求，積極回應。麥當勞 （McDonald's ）定於2月1日起在全國參與活動的麥當勞餐廳再次限時推出Spicy Chicken McNuggets（辣味黃金雞塊）和 Mighty Hot Sauce（Mighty辣醬）!

* Spicy Chicken McNuggets（辣味黃金雞塊）：裹著混合卡宴辣椒（cayenne）和紅辣椒、香脆的天婦羅漿粉，炸的脆滋滋的辣味黃金雞塊，每咬一口，都是齒頰留香，辣勁十足。

* Mighty Hot Sauce（Mighty辣醬）：去年秋天全新推出的Mighty辣醬讓辣味再升一級，壓碎的紅辣椒加上卡宴辣椒火力十足，再均勻摻和香噴噴的大蒜，一絲絲甜味。這不僅是麥當勞最辣的蘸醬，也是自2017年迄今首次推出新口味醬料。

為了感謝粉絲厚愛，麥當勞再添紅利，顧客只要在2月2日至6日期間通過McDelivery使用Door Dash*送餐服務，消費滿$20，就可使用優惠編碼SPICY免費得到六塊辣味黃金雞塊。

去年推出的辣味黃金雞塊是麥當勞在1983年推出轟動一時的黃金雞塊後，首次針對這款經典菜單選項創新口味。其實在過去40年來，麥當勞對粉絲熱愛的黃金雞塊做過數度更新，從推出Tangy Barbeque和蜂蜜芥末等新款蘸醬，到2016年去除所有人工防腐劑、人造色素或化學甘味。這一切努力都是為了讓顧客能更盡情享用他們熱愛的口味和優質食材。

敬請2月1日至6日期間，千萬把握時機動作利落地把辣味黃金雞塊和Mighty辣醬趕緊搶到手，因全城最熱門的菜單選項供應時間有限。愛吃雞塊的粉絲也不需擔心，麥當勞的創新絕非到此為止 – 請拭目以待，更多更新的美味菜單選項即將隆重登場。

美國 麥當勞（McDonald's USA, LLC）致力為顧客提供滿足本公司高品質標準的雞肉。麥當勞餐廳在2015年8月推出的Buttermilk Crispy Chicken酪奶脆雞塊是用真正酪奶和全白雞肉製成。本公司已在2016年7月，比預計時間表提早了將近一年，實現停止供應施打對人體醫學具重要性**抗生素之雞肉食品的承諾。本公司也已在2016年8月停止在黃金雞塊中使用任何人工防腐劑、色素或甘味。

*McDelivery在參與活動的麥當勞餐廳提供。價格可能高於餐廳堂食。優惠只在美國有效，至2/6/21截止，不含稅金及送餐費用的最低消費額不能少於$20，優惠送完為止。每人只限一次。請使用優惠編碼SPICY。附加送餐費和服務費。適用條件：drd.sh/qnAXuU （**雞農使用對人體醫學無關緊要的抗生素來保持雞群健康。）