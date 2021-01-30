我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

麥當勞辣味黃金雞塊和Mighty辣醬下周McDelivery限時供應 DoorDash免費為您送上

紐約訊
麥當勞再次推出辣味黃金雞塊和Mighty辣醬，於2月2日至6日期間通過McDelivery使用Door Dash*送餐服務，消費滿$20即可使用優惠編碼SPICY免費獲享六塊辣味黃金雞塊。
麥當勞再次推出辣味黃金雞塊和Mighty辣醬，於2月2日至6日期間通過McDelivery使用Door Dash*送餐服務，消費滿$20即可使用優惠編碼SPICY免費獲享六塊辣味黃金雞塊。

循眾要求，積極回應。麥當勞McDonald's）定於2月1日起在全國參與活動的麥當勞餐廳再次限時推出Spicy Chicken McNuggets（辣味黃金雞塊）和 Mighty Hot Sauce（Mighty辣醬）!

* Spicy Chicken McNuggets（辣味黃金雞塊）：裹著混合卡宴辣椒（cayenne）和紅辣椒、香脆的天婦羅漿粉，炸的脆滋滋的辣味黃金雞塊，每咬一口，都是齒頰留香，辣勁十足。

* Mighty Hot Sauce（Mighty辣醬）：去年秋天全新推出的Mighty辣醬讓辣味再升一級，壓碎的紅辣椒加上卡宴辣椒火力十足，再均勻摻和香噴噴的大蒜，一絲絲甜味。這不僅是麥當勞最辣的蘸醬，也是自2017年迄今首次推出新口味醬料。

為了感謝粉絲厚愛，麥當勞再添紅利，顧客只要在2月2日至6日期間通過McDelivery使用Door Dash*送餐服務，消費滿$20，就可使用優惠編碼SPICY免費得到六塊辣味黃金雞塊。

去年推出的辣味黃金雞塊是麥當勞在1983年推出轟動一時的黃金雞塊後，首次針對這款經典菜單選項創新口味。其實在過去40年來，麥當勞對粉絲熱愛的黃金雞塊做過數度更新，從推出Tangy Barbeque和蜂蜜芥末等新款蘸醬，到2016年去除所有人工防腐劑、人造色素或化學甘味。這一切努力都是為了讓顧客能更盡情享用他們熱愛的口味和優質食材。

敬請2月1日至6日期間，千萬把握時機動作利落地把辣味黃金雞塊和Mighty辣醬趕緊搶到手，因全城最熱門的菜單選項供應時間有限。愛吃雞塊的粉絲也不需擔心，麥當勞的創新絕非到此為止 – 請拭目以待，更多更新的美味菜單選項即將隆重登場。

美國麥當勞（McDonald's USA, LLC）致力為顧客提供滿足本公司高品質標準的雞肉。麥當勞餐廳在2015年8月推出的Buttermilk Crispy Chicken酪奶脆雞塊是用真正酪奶和全白雞肉製成。本公司已在2016年7月，比預計時間表提早了將近一年，實現停止供應施打對人體醫學具重要性**抗生素之雞肉食品的承諾。本公司也已在2016年8月停止在黃金雞塊中使用任何人工防腐劑、色素或甘味。

*McDelivery在參與活動的麥當勞餐廳提供。價格可能高於餐廳堂食。優惠只在美國有效，至2/6/21截止，不含稅金及送餐費用的最低消費額不能少於$20，優惠送完為止。每人只限一次。請使用優惠編碼SPICY。附加送餐費和服務費。適用條件：drd.sh/qnAXuU （**雞農使用對人體醫學無關緊要的抗生素來保持雞群健康。）

麥當勞 美國 McDonald's

上一則

1張圖／紐約州確診138萬 新增死亡151人

下一則

蕭美琴：獲邀參加拜登就職典禮 美台關係好的開始

延伸閱讀

與黃金爭寵 比特幣有望衝上5萬美元

與黃金爭寵 比特幣有望衝上5萬美元
麥當勞奶昔喝起來會「走味」？ 前員工曝真相

麥當勞奶昔喝起來會「走味」？ 前員工曝真相
麥當勞推辣油聖代 網驚：拉肚子首選

麥當勞推辣油聖代 網驚：拉肚子首選
網友吐槽肉太少 麥當勞肉夾饃變燒餅

網友吐槽肉太少 麥當勞肉夾饃變燒餅
麥當勞新雞肉三明治雞肉用量 增加一倍

麥當勞新雞肉三明治雞肉用量 增加一倍
抄襲「絆愛」？麥當勞「開心姐姐」遭爆「山寨貨」

抄襲「絆愛」？麥當勞「開心姐姐」遭爆「山寨貨」

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

1張圖／紐約州確診138萬 新增死亡151人

2021-01-29 20:44
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

2021-01-26 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」