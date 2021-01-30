戰疫情 迎新年 日本富士按摩椅勁減$1000再打九折

爆新款FJ-8500日本富士按摩椅，讓您體驗高科技技術和超人性化全身按摩的基準享受。

日本 富士按摩椅（Fujiiryoki）新春大特賣，全場高達半價大減價，勁減$1000再打九折，多款產品勁減$1000，可「免息分期付錢」酬賓付款計劃。最新FJ-8500款日本富士4D按摩椅（原價$19,999）以半價$9,999售賣（$166/月付x60個月）勁減$1000再打九折售賣。

新款的FJ-8500富士按摩椅，達到近十年產品維修期、技術功能、產品質量、產品創新和設計，都極具的「品質保證」。該產品對材質的選擇，劃時代的4D數位功能高科技理念讓您消除疲勞疼痛、放鬆、紓壓、身心健康、療愈功效、達到全身鬆弛，舒緩且舒適。日本富士按摩椅系列，其創新技術已達世界最高峰，充分享受如真人般手感按摩的體驗。

新科技的數位4D機芯，自由靈活的4D按摩功能與包裹全身的充氣氣墊融合，實現舒適的伸展按摩技術，讓您最舒適地享受揉捏、揉按、揉撫、捶打、摩挲、伸展、指壓，充分讓人體全身上下得到適度鬆弛。深層日本指壓數位功能操作，附有中英文顯示功能，瑜伽式拉筋、高檔藍牙音響系統，自動測試，機身可中加長S/L雙軌道，零重力按摩、按摩穴位更精準、立體真人手感按摩法、自動全身加熱治療法、搖搖椅同步前後功能、滾輪系統按摩指壓法、雙腿/雙腳滾輪指壓。富士按摩椅能有效緩解壓力、消除疲勞疼痛, 使用者每天保持在15至30分鐘的全身按摩椅按摩，能促使身體有效得到全身放鬆及被動運動，並可促進人體免疫力和身體的健康。

新春佳節活動期間，歡迎親臨比價選購及試坐體驗：法拉盛 地址：136-20 Roosevelt Ave., 2FL, Flushing, NY 11354（新世界商城2樓，正門上去右拐），電話: 646-824-8873； 唐人街新福華傢俬地址：119 Bowery Street, New York, NY 10002，電話: 212-226-7823；布碌崙 豐源家居地址：7109 18th Ave., Brooklyn, NY 11204，電話: 917-299-4035。詳情請瀏覽官網www.fujichair.com，免費訂購電話：1-888-343-3168。