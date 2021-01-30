孩子教育不能等 加入KUMON實現夢想

長島的蔡老師頒發獎座，勉勵學生勤奮上進。

公文Kumon遍布51個國家和地區，是世界最大連鎖加盟教育 品牌。在創辦人公文公先生理念中，我們發現並發揚孩子的天賦潛能，讓孩子掌握自學能力以找到未來成功的最佳途徑。公文擁有強大的後勤支援以及60年的指導經驗，在卓越的品牌優勢下，每一位加盟老師獲得發展教室的紮實基礎與豐富資源。

成為公文加盟指導老師後，可以參與其國家級、地區性甚至世界級研討年會，與他國優秀老師交流互訪，組織小組討論，進一步培養自我與提升教育專業。經營教室時，可以更加善用公文知識幫助孩童、招攬學生、開拓市場、增長收入。

三十年育才 始終如一

王老師經營艾姆赫斯特教育中心超過30年，輔導上萬名學生，有些畢業的學生結婚成家後，還將孩子送回王老師的教室，繼續接受公文教育，堪稱「桃李滿天下」。王老師原本從事會計相關工作，但為了能有更多的時間與小孩相處和小孩的教育規畫，她毅然投身公文事業，開辦全美第一家由華人 指導的學習中心。她說：「伯樂與千里馬，缺一不可。」在這半甲子中，王老師秉持孜孜不倦的教學理念，成功栽培無數學子，自己的事業更是蒸蒸日上。

發展孩子潛能 成就無限

子曰：「求也退，故進之；由也兼人，故退之。」長島 馬諾維爾教室的蔡老師在孩童教育的理念上，發展相容並蓄、因材施教，經營自己的事業超過15年，她最引以為傲的是看著孩子學習上成就非凡、長大後貢獻社會。想到當初為了自己的孩子尋找最適合的課後輔導，因緣際會下加盟公文事業。蔡老師認為，進公文的世界，對每一位家長是個很好的機會與環境，深入了解孩童教育，並可以在照顧家庭撫育孩子的同時，擁有時間彈性的工作和穩定的收入。

公文總公司經營品牌形象與核心價值超過60年，其專業的行銷、培訓、電腦系統團隊將會協助每一位加盟指導老師，包含全國性廣告、品牌官網、平面及網路行銷、區域聯合行銷、教室設計、社區活動宣傳等。即使是第一次接觸教育行業，只要懷抱對教育的熱忱，公文都會盡心竭力幫助每一位老師達成時間自由、貢獻社區、收入穩定的夢想。

現在選擇加入公文，還可獲得商業獎勵！了解更多詳情，請上網：https://www.kumonfranchise.com/；或撥打加盟專線：Deepti (英文) 201-692-3159；Peter (中文) 201-913-5085。