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楊廉牙科全員接種新冠疫苗 做足防疫

紐約訊
楊廉綜合牙科全員接種新冠疫苗，並做足防疫措施，敬請患者安心看診。
楊廉綜合牙科全員接種新冠疫苗，並做足防疫措施，敬請患者安心看診。

面對猖獗的新冠疫情，楊廉綜合牙科(Empress Dental Services)全員接種新冠疫苗，並做足各項防疫措施，敬請患者安心看診。該診所慶祝開業25周年，植牙與隱型矯正八五折起。近年來，楊廉醫生為了掌握業務契機，進入科技新紀元，不惜斥資添置最新德國牙雕機CEREC 3D，一小時即可製成齒模，使得植牙與隱型矯正等診療項目，變得空前簡易高效。

楊醫生解釋，CEREC 3D是動態3D掃描影像器械，可拍攝顯微牙齒照片，用它來做植牙等項目，輕鬆愉快，精確度高。牙科患者再也無需多次複診，配戴不舒服的模具，也無需事前做大量準備與計畫。換言之，如果在尖端利器CEREC 3D的輔助下，患者只需一次到診，一小時內即能鑄造齒模，並在電腦的嚴密監控下，以特殊黏合技術，將仿真齒質地與外觀的安全瓷質，填充緊壓到牙齒裡，迅即完成植牙等繁複程序。

楊醫師說，植牙就是把鎳鈦合金的螺絲釘，植到牙床的骨頭裡。鎳鈦合金螺絲釘是人工合成的物質，也就是義齒。鎳鈦合金會結合活的骨骼組織，讓骨細胞生長在此合金上，並且深化著床，製造出和牙根形狀相同的構造，用以重植到牙骨裡。也就是說，植牙就是用外科手法將新的瓷牙植入顎骨，讓周邊牙肉得以生長然後與新齒融合，但新齒絕不會鬆脫損壞。

持有「隱適美」(Invisalign)證書的楊醫生，提供矯正、美齒與固齒等多項服務。該牙科一小時內即可製成一副的「隱適美」，即透明超薄的新式活動齒模牙套，為愛美人士解決不適與不美的矯正牙齒問題。

楊廉牙醫熱心公益並受強烈使命感鞭策，於2018年元旦走馬上任美國牙醫學會皇后區會長。事實上自2004年起，楊醫生即已活躍於美國牙醫學會皇后區分會，同時他也是紐約州牙醫學會代表，曾任美洲中華牙醫學會會長。本是紐約市哥倫比亞大學牙醫科系榮譽高材畢業生的楊醫生，其後曾在布朗士區美國退伍軍人醫院擔任口腔外科研究員。

楊醫師的兩處診所地址:  法拉盛凱辛納大道42-11號1D室；電話: 718-353-5504。華埠勿街128號306室；電話:  212-219-9333。網站：www.empressdental.com。

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