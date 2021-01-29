法拉盛雞欄迎新年買滿$60送雞蛋

法拉盛雞欄地址位於大學點BP加油站旁。

法拉盛 雞欄(Flushing Live Poultry)為和僑胞一起喜迎春節，即日起凡買家禽滿$60送雞蛋一盒，滿$40免費送貨皇后區，滿$80免費送貨長島(36出口以下)。歡迎買家電話訂貨，通國台粵英語，接受糧食券和信用卡。

法拉盛雞欄由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人 子弟經營，超過50年經驗，供應鮮活家禽。該公司成立以來，堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。該雞欄的家禽飼養場位於賓州 ，採取自動化餵養，場地寬濶，環境清潔乾淨，家禽有充足空間走動，餵食健康飼料，肉質嫩滑鮮美。

傳統上，華人喜歡食雞隻且對食材有很高品味與要求，因此普通超市或炸雞店所出售的雪藏白肉雞未必能對僑胞們的胃口。大多數僑胞都會購買一些肌肉較結實的「走地雞」來享用。法拉盛雞欄除現代化方法飼養雞隻外，更精選純粹天然的飼料——大豆、麥皮、粟米來作飼料，絕不用荷爾蒙飼料催大雞隻，而且讓雞隻有足夠地方自由活動。其所飼養的三黃走地雞肉質地緊密細緻，皮下脂肪少，雞味濃郁，絕非一般雞隻可以比﹐因此深受各大餐館及家庭主婦喜愛。

該雞欄除了著名的紅毛三黃走地雞（台灣土公雞）外，尚出售黑毛上雞、蘆花公雞母雞、烏骨（竹絲）雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔。該雞欄每日自賓州的農場進貨，保證有新鮮雞隻供應，歡迎親往預訂選購或電話預訂。

法拉盛雞欄地址: 131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355 (大學點BP加油站旁)，七天營業。電話：929-200-7788(8am-4pm)，送貨時間周一至六，9:30am-2:30pm。