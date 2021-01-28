漢祥太平洋抽油煙機送好禮「除舊佈新」優惠 牛頭牌鋼釜智能鍋勁減$60

漢祥太平洋抽油煙機「除舊佈新」特價優惠再送好禮。

送鼠迎牛賀新年，服務美東地區30多載的漢祥太平洋(Pacific)抽油煙機公司，在歲末之際為感謝廣大顧客多年來的支持與惠顧，現推出「除舊迎新」特價優惠再送好禮，凡選購首創蒸汽除油的「TruStream蒸好洗」系列抽油煙機享特價外，隨機加購奈米導流板獲50% off，再送價值$159的健康空氣炸鍋及多項獨家服務。另惠顧選購台灣 牛頭牌鋼釜智能鍋可獲勁減$60，所有優惠至2月14日止。

研發多年、突破市場現有技術的太平洋「TruSteam蒸好洗」抽油煙機，獨家噴射130℃超高溫 蒸汽全自動清洗功能，只需按一個鍵，就能利用超高溫蒸汽溶解油污、沖刷洗淨，完全免去拆洗的煩惱，還可除油、除臭、殺菌，三效合一，最適合中式廚房，成為華人家庭No.1選擇。

為將吸力最大化，蒸好洗特別搭配「吸力霸靜音馬達」，低轉更安靜、高轉更穩定，品質遠超過UL認證要求，確保運轉最順暢、無噪音，終身保用。量身訂做的傾斜式改良風箱搭配7吋排風口，創造更大容量的排風效果，整體吸力更上一層樓。若再選配奈米導流板，可讓吸力加倍。實驗證明，超強吸力極靜音六段變速，比超靜音更上一層樓，慢火燉煮時啟動，讓用家幾乎聽不到運轉的聲音。

台灣Buffalo牛頭牌「智極鋼釜IH智能鍋」，選用專利無塗層牛頭鋼內鍋，是304最頂級的不鏽鋼材質加超強導熱合金製成，傳熱快速同時精準掌握讓食材均勻受熱；同樣達到不沾鍋效果，容易清洗。來自日本首創的IH電磁發熱技術，包覆面積50%以上，一鍵啟動，全面加熱，鎖住食材營養，釋放最原始的味美鮮甜，同時精準地掌握食物熟度；「智極鋼釜IH智能鍋」萬能的電飯鍋，非常適合現代人講究方便、快速生活的效能產品，它除了可以用於煮飯、煲湯外，還有煎牛排、蒸蛋糕和烹調義大利 麵、製作優格等包括蒸、燉、煎、炒、燜多重功能。

漢祥太平洋抽油煙機「除舊佈新」特價優惠再送好禮，凡選購首創蒸汽除油的「TruStream蒸好洗」系列抽油煙機享特價外，隨機加購奈米導流板獲50% off，再送價值$159的健康空氣炸鍋及免費安裝、三年人工保養、十年零件保養、馬達終生保固、免費舊機回收多項獨家服務(有地區和條件限制)。另惠顧選購台灣牛頭牌鋼釜智能鍋可獲勁減$60，於2月14日止，敬請把握機會。

漢祥太平洋抽油煙機布碌崙總店：4012 8th Ave., Brooklyn, NY 11232，電話：718-633-3688；天景豪苑：40-24 College Point Blvd. 二樓(飛達西餅附近), Flushing, NY 11354；法拉盛：136-67 41st Ave., Flushing, NY 11355，電話：718-353-9898；所有店鋪七天營業，歡迎瀏覽網頁www.pacifichoods.com或致電免費服務專線 1-800-988-2268。