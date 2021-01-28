我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

漢祥太平洋抽油煙機送好禮「除舊佈新」優惠 牛頭牌鋼釜智能鍋勁減$60

紐約訊
漢祥太平洋抽油煙機「除舊佈新」特價優惠再送好禮。
漢祥太平洋抽油煙機「除舊佈新」特價優惠再送好禮。

送鼠迎牛賀新年，服務美東地區30多載的漢祥太平洋(Pacific)抽油煙機公司，在歲末之際為感謝廣大顧客多年來的支持與惠顧，現推出「除舊迎新」特價優惠再送好禮，凡選購首創蒸汽除油的「TruStream蒸好洗」系列抽油煙機享特價外，隨機加購奈米導流板獲50% off，再送價值$159的健康空氣炸鍋及多項獨家服務。另惠顧選購台灣牛頭牌鋼釜智能鍋可獲勁減$60，所有優惠至2月14日止。

研發多年、突破市場現有技術的太平洋「TruSteam蒸好洗」抽油煙機，獨家噴射130℃超高溫蒸汽全自動清洗功能，只需按一個鍵，就能利用超高溫蒸汽溶解油污、沖刷洗淨，完全免去拆洗的煩惱，還可除油、除臭、殺菌，三效合一，最適合中式廚房，成為華人家庭No.1選擇。

為將吸力最大化，蒸好洗特別搭配「吸力霸靜音馬達」，低轉更安靜、高轉更穩定，品質遠超過UL認證要求，確保運轉最順暢、無噪音，終身保用。量身訂做的傾斜式改良風箱搭配7吋排風口，創造更大容量的排風效果，整體吸力更上一層樓。若再選配奈米導流板，可讓吸力加倍。實驗證明，超強吸力極靜音六段變速，比超靜音更上一層樓，慢火燉煮時啟動，讓用家幾乎聽不到運轉的聲音。

台灣Buffalo牛頭牌「智極鋼釜IH智能鍋」，選用專利無塗層牛頭鋼內鍋，是304最頂級的不鏽鋼材質加超強導熱合金製成，傳熱快速同時精準掌握讓食材均勻受熱；同樣達到不沾鍋效果，容易清洗。來自日本首創的IH電磁發熱技術，包覆面積50%以上，一鍵啟動，全面加熱，鎖住食材營養，釋放最原始的味美鮮甜，同時精準地掌握食物熟度；「智極鋼釜IH智能鍋」萬能的電飯鍋，非常適合現代人講究方便、快速生活的效能產品，它除了可以用於煮飯、煲湯外，還有煎牛排、蒸蛋糕和烹調義大利麵、製作優格等包括蒸、燉、煎、炒、燜多重功能。

漢祥太平洋抽油煙機「除舊佈新」特價優惠再送好禮，凡選購首創蒸汽除油的「TruStream蒸好洗」系列抽油煙機享特價外，隨機加購奈米導流板獲50% off，再送價值$159的健康空氣炸鍋及免費安裝、三年人工保養、十年零件保養、馬達終生保固、免費舊機回收多項獨家服務(有地區和條件限制)。另惠顧選購台灣牛頭牌鋼釜智能鍋可獲勁減$60，於2月14日止，敬請把握機會。

漢祥太平洋抽油煙機布碌崙總店：4012 8th Ave., Brooklyn, NY 11232，電話：718-633-3688；天景豪苑：40-24 College Point Blvd. 二樓(飛達西餅附近), Flushing, NY 11354；法拉盛：136-67 41st Ave., Flushing, NY 11355，電話：718-353-9898；所有店鋪七天營業，歡迎瀏覽網頁www.pacifichoods.com或致電免費服務專線 1-800-988-2268。

台灣 高溫 義大利

上一則

紐約下東城假日酒店傳槍擊 嫌犯在逃

下一則

教育局：紐約市公校入學率今年降4％ 學生少4.3萬人

延伸閱讀

紐約家電中國新年特惠高達75%

紐約家電中國新年特惠高達75%
讓年輕人追夢！林書豪捐20萬元 幫助金山灣區亞裔青年

讓年輕人追夢！林書豪捐20萬元 幫助金山灣區亞裔青年
呂秀蓮：後小英時代 柯文哲敲響第一聲

呂秀蓮：後小英時代 柯文哲敲響第一聲

太平洋地產商業貸款 幫你找出適合計畫

太平洋地產商業貸款 幫你找出適合計畫
中國「天通一號03星」發射成功 將為世界提供通訊服務

中國「天通一號03星」發射成功 將為世界提供通訊服務
加快接種 檀香山設大規模注射中心

加快接種 檀香山設大規模注射中心

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10

1張圖／紐約州確診136萬 新增死亡170人

2021-01-27 20:00
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

2021-01-26 02:29
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點