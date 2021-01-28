紐約慈恩中醫師法拉盛看診望聞問切 針灸治療 中藥調理 全人診治

來自台灣、擁有豐富臨床實務經驗的林奇慧醫師(左)，以及擁有豐富教學及臨床經驗的副教授林伯欣醫師。

開業於法拉盛41大道上的紐約慈恩中醫，由來自台灣 、擁有台灣中醫學位(M.D. degree)與執照並取得紐約州 針灸師執照的林伯欣中醫師及林奇慧女中醫師聯合看診，精擅針灸、中藥調理、骨傷科整復、婦科疾病及各科病症診治，歡迎各界僑胞預約掛診。

在台灣台中中國 醫藥大學接受正統完整且嚴謹的中、西醫醫學教育及臨床訓練的林伯欣及林奇慧醫師，在台灣行醫20年，累積紮實且豐富的臨床經驗。林奇慧中醫師專精於婦、兒科及腸胃諸症。林伯欣中醫師則除了精於臨床各科診療之外，同時也以醫學博士副教授的學術專業能力，在中國醫藥大學教授中醫專業科目達12年，深耕古典中醫學理論與技術領域，並將其與時俱進地應用於臨床診療及學術研究上，熱忱投入中醫領域，作育英才。

林伯欣醫師表示，中醫是整體、平衡、和諧而細膩的身、心、神整合醫學，藉由中醫學的智慧與理論，全方位協助病患發現問題，積極診治，進而恢復健康。除了以傳統望、聞、問、切方式診察，配合獨特精準的中醫腹診法及參考現代醫學理論與檢查，協助準確診斷之外，該診所並提供台灣原裝進口高品質而安全的GMP內服科學中藥(濃縮中藥粉)、傳統水藥處方簽、針灸治療及中醫骨傷科輔助治療。

林伯欣醫師為台灣中國醫藥大學中醫學士、醫學博士，曾任台灣中國醫藥大學學士後中醫學系部定副教授，著有多篇專業論文與數本專業著作。2011-2017年間，每年參與台灣及國外醫療志工團服務，海外足跡遍佈泰北、緬甸、寮國、柬埔寨、越南、尼泊爾等東南亞各國偏遠地區。

由林伯欣及林奇慧醫師駐診的紐約慈恩中醫看診項目包括：針灸治療、急慢性痛症、一般內科、感冒咳嗽、體質調整睡眠障礙、婦科諸症(月經失調、不孕、產前產後調理、更年期症候群)、兒科、皮膚科、各種過敏、肝膽腸胃疾病、心血管及肺部疾患、新陳代謝異常、久年不癒神經肌肉骨骼疾患、特殊中醫骨傷科整復、保健諮詢、癌症輔助與全人診治。地址：133-08 41st Avenue BSMT, Flushing, NY 11355，電話：347-506-0808。