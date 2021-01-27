我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

華紅保健中心天然方式助禿頭生髮

紐約訊
「華紅保健中心」提供一站式男女全方位的禿髮頭皮深層保養治療。
「華紅保健中心」提供一站式男女全方位的禿髮頭皮深層保養治療。

專業使用天然保健方式，幫助禿頭掉髮者再生毛髮的「華紅保健中心」華埠診所，開業近20多年來，廣受各界的長期支持和愛護。該中心提供免費頭皮、毛髮再生診斷及皮膚診斷，特對化療電療後脫髮者，提供免費治療一次，並特別折扣優待購買長期治療客戶及加送贈品。該中心專業提供一站式的頭部整體保養服務。疫情不休息，定期消毒，工作人員亦防護到位，接受預約毛髮治療和郵寄護理產品。

該公司的資深治療師表示，近日許多人士開始有多有大量脫髮的困擾，原因可能因疫情產生工作和生活的多重壓力，荷爾蒙分泌改變，而亦有在家隔離期間，未能如以往清洗頭髮，多食油炸食品(零食)及學子因在家上課，熬夜或睡眠不正常；或因頭皮油脂分泌改變，未能使用適合的洗髮精；頭皮長痘痘，癢而抓傷頭皮；或因疫情期間長期戴帽，不注意清理頭部等原因。「事實上，95%的脫掉髮，經過頭皮治療都是可以治療和改善。」

「華紅保健中心」說，去保健中心求診的病患有95%成功治癒率，並在3至6個月皆有良好的毛髮再生的效果。該中心使用最先進電腦顯微儀器，診斷脫髮原因。中心用臭氧蒸氣機滅菌，並使用高電波血循環器改善頭部血液循環，再使用保健儀器，配合獲美國FDA認可的天然頭髮再生產品治療。同時，使用天然護髮素，提供頭皮毛囊營養，延長頭髮壽命。此外，還可以加上專業穴位按摩保健，促進循環，增強毛囊生命力，讓毛囊清潔健康，讓每位患者重拾頭髮再生能力。

「華紅保健中心」專精治療頭髮稀少、頭皮屑多、產後脫髮、女性脫髮、青春期脫髮、斑禿、頭痕及有炎症者、神經性壓力脫髮、遺傳和溢脂性脫髮、經常燙、染、吹頭皮受傷者，治癒成功率相當高。該中心提醒各界，該中心只此一家，別無分公司，敬請認明。

此外，「華紅保健中心」並代理美、韓口碑最佳的頭皮頭髮保健和管理用品，並代理韓國知名的如山心、雪花秀系列的各種專業護膚及化妝品。該中心的診斷師精通國、韓、粵語和福州語。診所七天營業，有意者請先預約。

中心電話：(212)608-3913；地址：華埠勿街2號永明大廈2樓201室(2 Mott Street,2FL, #201, NYC 10013)。

疫情 華埠 美國

上一則

1張圖／紐約州確診135萬 新增死亡162人

下一則

紐約中華公所致信市長 提議在華埠設疫苗接種站

延伸閱讀

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言
屋崙撤走華埠3警員 治安堪憂 陳錫澎促縣警支援

屋崙撤走華埠3警員 治安堪憂 陳錫澎促縣警支援
加裝透明簾 康年酒家為戶外用餐做準備

加裝透明簾 康年酒家為戶外用餐做準備
防疫 屋崙華埠街會今年在富興中心內舉行

防疫 屋崙華埠街會今年在富興中心內舉行
金山華埠搶案 3嫌劫1女

金山華埠搶案 3嫌劫1女
金山公交逐步恢復 華埠線路回歸

金山公交逐步恢復 華埠線路回歸

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10

1張圖／紐約州確診135萬 新增死亡162人

2021-01-26 20:25
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意