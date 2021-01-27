張向榮律師解說《醫療同意書》的簽署

史帝文律師樓執業律師張向榮律師提供免費諮詢，不成功不收費。

張向榮律師(Marcus Cheung)是史帝文律師樓執業律師，學歷經驗豐富，以流利的國英語長期為受害者提供強而有力的法律支援，以幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償。張律師表示，由於人們日益重視《醫療同意書》，故特別釋疑。

張律師說， 許多病人在醫生診斷的時候，被大量似懂非懂的信息，甚至完全聽不懂的病症分析、醫學名詞、各種檢測 、治療方案等，搞得頭暈腦脹，心慌意亂。值得慶幸的是，在法律的保障下，病患可以在接受醫生建議的治療方案前，先充分了解診斷結果，並在認同醫生的專業判斷及治療方案後，才正式開始接受治療。

簡而言之，是否開始治療、何時開始治療及如何開展治療等，必須在醫生與病人充分溝通、解釋治療內容的前提下， 獲病人同意後，才能正式開始。《同意書》簽署是一個法律程序，就是為了病人對自己身體自由支配的自由意志提供保障。在此法律保護下，無論醫生做出何種專業判斷及治療建議，最終由病人本身決定，是否接受治療及接受何種治療。

但是，《同意書》簽署，並不適用於所有醫療程序。一般情況下，《同意書》僅在以下四種情況適用：1）涉及死亡及受傷風險；2）涉及藥物使用；3）涉及診斷性檢測；4）涉及外科手術。一般醫療檢測或抽血檢驗（愛滋病檢測除外），不需要簽署《同意書》。但整形手術、輸精管切除等屬於自選性治療，則需要簽署。簽署《同意書》是對病人知情權，選擇權的法律保障。

因此，醫生和相關醫療機構在正式展開治療之前，必須告知病人對應治療的可選方案，並向病人確認其全面理解各種選擇。其中或涉及為病人提供解釋方案所需要的額外服務，比如翻譯等。同時，相關治療方案，必須在病人清醒、鎮定、且無藥物影響的情況下，聽取醫生對必要事實的陳述後，病人做出選擇。當然，若是在緊急情況下，病人需要快速選擇治療方案。此類情況，醫生則要求盡可能提供詳盡信息，幫助病人做出決定。有些時候，醫生也會提供循序漸進的方法，向病人提供診斷及治療信息，並根據病人的理解程度，逐步加深加大相關信息量，使病人更好的理解治療存在的可能性，從而輔助病人決定最終治療方案。與此同時，醫生有責任向病人用一般大眾所能理解的語言，對各種治療的方案進行解釋，病人在充分理解後才可進行《同意書》簽署的法律程序。

醫生在此的職責，不是告訴病患所有或將發生的副作用，而是要向病人呈現一切或將導致拒絕接受治療的可能。一般人可能誤認為，簽署《同意書》就是對某種治療結果的保證。其實，這是病人與醫生之間雙向坦承、有效的交流：醫生全面了解病人的症狀及擔憂，病人充分理解醫生的診斷及治療方案，才是程序的初衷。如果覺得醫生無法達到清晰明白、深入淺出的為病人提供治療方案等相關信息的時候，請考慮尋求資深醫療法律專業律師的幫助。

張向榮律師是亞裔美國 律師協會及紐約州 出庭辯護律師協會的成員，持有紐約及新澤西洲執照，30多年的專業經驗，2015 - 2017年被評選為北美頂尖律師，策略周詳，精辦意外致死、醫療事故、燒傷燙傷、絆倒摔傷、疏忽事故、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取高額賠償。他仔細分析每個個案，深受肯定。 專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、台山話及韓語等，提供免費諮詢，不成功不收費，歡迎預約面談或到訪面談。

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