仁德、聯合健保 線上講新冠疫苗

新冠疫苗知識線上講座二維碼。

聯合健康保險 致力為社區民眾提供更好的體驗、更有價值的服務及更健康的生活，隨著新冠疫苗 接種開始，聯合健康保險希望協助民眾有關新冠疫苗的疑問獲得解答和進一步認識，特別舉辦「後疫情時代–健康生活系列」線上講座，並邀請紐約 仁德醫生集團(Rendr Physicians)資深醫生分別於1月28日(星期四)上午10時30分，分享新冠疫苗的最新資訊、其安全性、副作用、接種資格與地點；及2月26日(星期五)上午10時30分，分享疫苗接種進度、疫苗保護期、接種疫苗後的注意事項等重要資訊。

線上講座內容與您息息相關，萬勿錯過！演講將以Zoom網上視頻進行，歡迎下載Zoom App，敬請當天準時使用Zoom ID：824 699 7872登入或掃描二維碼到訪網站http://uhcasian.com/chinese/community-events.htm至會議鏈接進行收看。

無論閣下是剛邁入65歲、或是紅藍白卡持有者，都歡迎您聯絡本公司的華語服務團隊，了解全面資訊，以選擇最適合您的健康保險計畫。華語查詢專線：1-800-801-1900(星期一至五上午9時至下午5時30分)。聯合健康保險專業親切的華語團隊在社區為當地居民提供一站式服務，從諮詢、選擇適合您的健保計畫，至一對一會員服務。